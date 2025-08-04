Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

Раскрыта тайна времен СССР.

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Почему в СССР почти не выпускали черные "Жигули" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему в Советском Союзе не было черных "Жигулей"

Каким цветом красили "Жигули" в СССР

В Советском Союзе обычным людям было довольно трудно приобрести собственный автомобиль. Мало того, что им приходилось накапливать деньги в течение длительного срока, они еще могли годами ждать своей очереди, не имея возможности выбирать даже цвет - брали то, что давали. "Жигули" в СССР были разного цвета: от зеленых до вишневых, но черного цвета авто встретить было почти невозможно. Главред со ссылкой на Telegraf выяснил, что это никакая не случайность.

Оказывается, что черный цвет автомобилей в Советском Союзе был привилегией партийной элиты и спецслужб, поэтому обычным гражданам было почти невозможно их купить.

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Черный цвет ассоциировался с престижем, властью, а "Жигули" были авто массового использования, поэтому выпуск их в черном цвете нарушил бы символический статус престижных машин и их владельцев.

Практический аспект также играл важную роль. Черные автомобили требовали более частого мытья из-за заметной грязи на их поверхности. Учитывая состояние советских дорог и ограниченное количество автомоек, это создавало дополнительные неудобства для владельцев.

Экономия - главное правило, которое преследовали в СССР. Как известно, чтобы покрасить авто в черный цвет, нужно было наносить несколько слоев краски, а это поднимало цену. Поэтому "Жигули" красили в более простые и дешевые цвета.

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