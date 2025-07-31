Большинство будут удивлены: какие изобретения ученые СССР нагло украли у Запада

Советским изобретателям далеко не всегда удавалось сделать копию лучше оригинала.

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Семь изобретений, которые скопировал Советский Союз у Запада / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Какие изобретения СССР скопировал у Запада

Удалось ли советским ученым превзойти оригинал

Советский Союз стремился создать себе положительную репутацию любой ценой. Пока в Союзе прославляли достижения в науке, технике и промышленности, советские ученые нагло копировали изобретения Запада. При этом им не всегда удавалось качественно "повторить" тот или иных девайс. Главред со ссылкой на OBOZ.UA выяснил, какие именно приборы ученым СССР удалось позаимствовать у западных разработчиков.

Утюг УТ-1000

Утюг УТ-1000 - довольно популярный прибор в советских семьях. Однако мало кто тогда догадывался об истинном происхождении утюга. Оказывается, прибор был практически точной копией нидерландского Philips Walita HD1120. Что интересно, оригинальная модель поступила в продажу в 1971 году. А в Союзе копию разработать смогли только в 1989 году.

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Пылесос "Москва"

Пылесос "Москва" ученые СССР смогли скопировать только в 1954 году, а на Западе модель Lewyt model 40, которая и легла в основу "Москвы" выпускалась с 1947 года.

Разработчики даже не стали менять шланг - просто воссоздали его полностью: белый с красным узором, как и в оригинале.

Магнитофон "Мелодия МГ-56"

Переносной магнитофон Grundig TK820 появился на западном рынке в 1955 году. А уже через год его точная копия стала доступной в СССР под названием "Мелодия МГ-56".

Видеоигра "Ну, погоди!"

Дети СССР, вероятно, хорошо помнят видеоигру "Электроника ИМ 02", в которой волк из мультфильма "Ну, погоди!" корзиной ловил куриные яйца. Оказывается, что впервые игра появилась в Японии в 1981 году. Правда, она называлась "Nintendo EGG". В Союзе популярную игру смогли скопировать в 1984 году.

Портативный фен для волос "Лилия"

В 1964 году немецкие инженеры компании Braun разработали модель HDL 231, советские ученые смогли скопировать девайс только в 1972 году. Пока в СССР еще пользовались феном "Лилия", весь мир уже перешел на современный дизайн фенов.

Бинокль Б8х30

Военные технологии - отдельная тема, которую любили прославлять в СССР. Бинокль Б8х30 начали производить в СССР в 1947 году, после Второй мировой. Его, вероятно, сделали на основе трофейного бинокля Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30, который появился еще после Первой мировой, примерно в 1920 году.

Микрокалькулятор "Электроника МК-85"

В СССР отставали не только в разработке фенов или пылесосов, но и в вычислительной технике. В частности, советские ученые создали микрокалькулятор "Электроника МК-85" на основе японского программируемого калькулятора Casio FX-700P. Первый девайс имел немало недостатков.

Также Союз скопировал счетную машину, известную как "Электроника ДД", у японских ученых. Правда, дизайн оригинала был лучше.

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