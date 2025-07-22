Причина тянется еще со времен СССР: почему люди боятся ходить к стоматологам

Стоит подчеркнуть, что не надо бояться стоматологов, ведь это может иметь негативные последствия.

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Почему люди боятся стоматологов / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему есть страх посещать стоматолога

Как его можно побороть

Часто бывает так, что даже взрослые люди боятся обращаться к стоматологам. Считается, что это связано со страхом, который тянется с детства.

Главред решил разобраться, почему на самом деле люди боятся ходить к стоматологам.

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Откуда взялся страх к стоматологам

Стоматолог Назарий Михайлюк в эфире Сніданку з 1+1 рассказал, что большой и даже клинический страх перед стоматологами является пережитком прошлого.

"Это пережитки прошлого, которые мы получили в СССР. Тогда в государственных поликлиниках использовалось оборудование совсем другого уровня, использовались совсем другие материалы", - подчеркнул он.

Он добавил, что понятно, что после такого опыта позже действительно не захочется идти к стоматологам.

"Подход в те годы был совсем другим. Никто не церемонился с пациентами, никто не думал о сервисе, о чувствах, об ощущениях пациента. Это все дало тот результат, который мы имеем сегодня", - подчеркнул стоматолог.

Как побороть страх к стоматологам

Существует несколько советов, которые могут помочь побороть страх к стоматологу:

Выясните причину. Подумайте, почему именно вам страшно. Так вы будете знать свои конкретные страхи, сможете понять, как их можно побороть.

Подумайте, почему именно вам страшно. Так вы будете знать свои конкретные страхи, сможете понять, как их можно побороть. Выбирайте клинику и врача по всем желаемым критериям. Это может повлиять на ваше настроение и ощущения, из-за чего страх станет меньше.

Это может повлиять на ваше настроение и ощущения, из-за чего страх станет меньше. Обдумайте мотивацию. Хотя белоснежная, красивая и здоровая улыбка это уже хорошая мотивация, этого может быть недостаточно. Вы можете пообещать себе сделать то, что долго откладывали, но сильно хотели.

С чем связан страх к стоматологам - видео:

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Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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