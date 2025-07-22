Причина тянется еще со времен СССР: почему люди боятся ходить к стоматологам

Вы узнаете:
- Почему есть страх посещать стоматолога
- Как его можно побороть
Часто бывает так, что даже взрослые люди боятся обращаться к стоматологам. Считается, что это связано со страхом, который тянется с детства.
Главред решил разобраться, почему на самом деле люди боятся ходить к стоматологам.
Откуда взялся страх к стоматологам
Стоматолог Назарий Михайлюк в эфире Сніданку з 1+1 рассказал, что большой и даже клинический страх перед стоматологами является пережитком прошлого.
"Это пережитки прошлого, которые мы получили в СССР. Тогда в государственных поликлиниках использовалось оборудование совсем другого уровня, использовались совсем другие материалы", - подчеркнул он.
Он добавил, что понятно, что после такого опыта позже действительно не захочется идти к стоматологам.
"Подход в те годы был совсем другим. Никто не церемонился с пациентами, никто не думал о сервисе, о чувствах, об ощущениях пациента. Это все дало тот результат, который мы имеем сегодня", - подчеркнул стоматолог.
Как побороть страх к стоматологам
Существует несколько советов, которые могут помочь побороть страх к стоматологу:
- Выясните причину. Подумайте, почему именно вам страшно. Так вы будете знать свои конкретные страхи, сможете понять, как их можно побороть.
- Выбирайте клинику и врача по всем желаемым критериям. Это может повлиять на ваше настроение и ощущения, из-за чего страх станет меньше.
- Обдумайте мотивацию. Хотя белоснежная, красивая и здоровая улыбка это уже хорошая мотивация, этого может быть недостаточно. Вы можете пообещать себе сделать то, что долго откладывали, но сильно хотели.
С чем связан страх к стоматологам - видео:
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Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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