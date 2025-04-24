Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы

Мария Николишин
24 апреля 2025, 14:41
843
Оказывается, что зубы могут стать желтыми не только из-за кофе.
Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы
От каких продуктов желтеют зубы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему зубы желтеют
  • Какие продукты плохо влияют на зубы

Кофе и красное вино часто обвиняют в окрашивании зубов. Однако, оказывается, есть и другие повседневные продукты, которые сильно влияют на зубы.

Главред решил разобраться, какие продукты могут сделать зубы желтыми.

видео дня

Какие продукты плохо влияют на зубы

Как пишет express.co.uk, врач, эксперт-стоматолог Андрей Божич поделился списком продуктов, которые могут повлиять на цвет зубов.

"Люди склонны обвинять такие продукты, как кофе и кола, в изменении цвета зубов - и они не ошибаются. Но есть другие продукты, которые застают людей врасплох. Они могут казаться безвредными, даже полезными для вас, но со временем могут оставить заметные пятна, если вы не будете осторожны", - сказал он.

Четыре продукта, которые могут изменить оттенок зубов:

Свекла

Этот овощ описывают как источник питательных веществ, богатый защитными антиоксидантами, витаминами и минералами. Но его интенсивный красно-фиолетовый пигмент может быть устойчивым к эмали.

"Натуральный цвет свеклы невероятно сильный, и он довольно легко держится на зубах. Если ваша эмаль немного пористая или ослабленная, она может впитать этот пигмент, как губка", - говорит врач.

Бальзамический уксус

Бальзамический уксус с низким содержанием калорий и жира, с очень небольшим количеством природного сахара является популярной заправкой для салатов. Однако он темный, липкий и кислый, а следовательно идеален для окрашивания зубов.

Соевый соус

Соевый соус очень темный и соленый. Его темная окраска может осесть в маленьких трещинах на эмали.

Карри

Богатые смеси специй, используемые в карри, могут помочь улучшить пищеварение, иммунитет и здоровье сердца. Но они также могут вызвать постепенное пожелтение зубов.

"В частности, куркума является одним из самых сильных природных красителей", - сказал эксперт-стоматолог.

По его словам, эффект может быть незаметным после одного приема пищи, но может появиться, если употреблять эту приправу регулярно.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зубы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на Курщине

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на Курщине

14:52Украина
Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

14:02Война
Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний

14:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначально

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

Последние новости

15:41

Ожидается снижение цен на овощи: СМИ опубликовали прогноз

15:30

Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине

15:30

Результат удивит: водителей призвали натереть автомобиль маской для волос

15:22

76% от зарплаты: в каком городе Украины самая дорогая аренда квартир

15:05

Калибры стали опаснее: эксперт предупредил о новых угрозах при ударах РФ

Ночная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людейНочная атака на Киев: 9 погибших и десятки пострадавших, под завалами ищут людей
14:52

Взвод из КНДР "покрошили" в ближнем бою: спецназ ВСУ устроил засаду на КурщинеВидео

14:46

Циничное заявление Захаровой после атаки Украины: как РФ ищет виновных в войне

14:41

Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы

14:34

"Не достоен": украинский певец высказался о победителях Нацотбора

Реклама
14:05

Идеально после праздников: бомбический суп из того, что осталось в холодильникеВидео

14:02

Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

14:00

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийВидео

13:48

Из чего делают крабовые палочки: процесс приготовления поразил людейВидео

13:45

F-16 и Mirage ВСУ сбили десятки ракет РФ: новые детали удара врага по Украине

13:36

Британия анонсировала мощный пакет санкций против РФ: что попало под запрет

13:33

ВСУ уничтожили одним ударом: в РФ сдетонировали готовые для атак на Украину Шахеды

13:26

"Вовремя не снял штаны": известный певец рассказал правду о Потапе

13:05

Украина уменьшит свою зависимость от импорта картофеля: что произошло

12:58

"Это травма": Могилевская призналась, как воспитывает дочерей

12:53

Церковный календарь на май: даты всех праздников

Реклама
12:48

Цена мира: Кулик объяснил, чем может торговаться Украина для окончания войны

12:46

Ударят заморозки: Украину накрывает опасная погода

12:45

Переворот для РФ: в Politico узнали, почему в команде Трампа начались разногласия

12:43

Лиза Глинская рассказала, как сильно ее крошечные дети боятся взрывов

12:36

РФ била по Киеву ракетами KN-23 из КНДР: в Defense Express узнали детали

12:14

Уже не 220 вольт: в Украине меняется стандарт, в розетках будет другое напряжение

12:09

Взрывы всколыхнули Житомир и пригород: подробности ночного обстрела

12:07

Китайский гороскоп на завтра 25 апреля: Свиньям - злость, Обезьянам - разочарования

11:46

В РФ заявили о готовности применить ядерное оружие: что придумали в Москве

11:34

Банки изменили проценты по депозитам: сколько украинцы теперь могут заработать

11:17

Восемь жертв, более 70 раненых: известны свежие данные об ударе РФ по КиевуВидео

11:14

На Россию налетели дроны: производство ракетных комплексов оказалось под угрозой

11:00

"Фильм ужасов": как украинские звезды пережили массированный обстрел Киева

10:58

РФ била сотнями дронов и ракет: Зеленский о последствиях массированного удараФотоВидео

10:40

"Я думал, с ним будет легче договориться": Трамп раскритиковал Зеленского

10:31

"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

10:25

Карта Deep State онлайн за 24 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:17

Курс доллара резко вырастет: стало известно, на сколько подорожает валюта

10:12

Администрация Трампа давит на Киев для принятия выгодного РФ мирного плана – NYT

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 апреля (обновляется)

Реклама
09:50

Рассекречено второе название Днепра: историк раскрыл, как река называлась изначальноВидео

09:49

YUNA-2025: полный список победителей премии

09:38

"Дверей уже нет, и ребенка передо мной нет": киевляне рассказали о страшной ночи 24 апреляФото

09:10

"Мы встретимся с ним": Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным

09:00

"Бабка хайпует": путинистка Долина раскритиковала вокал Кристины Агилеры

08:13

Взрывы гремели в 8 областях Украины: подробности массированного удара РФФотоВидео

08:13

После атаки РФ на Киевщине бушевали пожары, повреждены многоэтажки, склады и автоФото

08:12

Мурат Налчаджиоглу впервые высказался о предательнице Лорак - причина

08:00

Украина попала в настоящий цугцванг, осталось только два сценариямнение

07:13

В Харькове - 19 "прилетов", город дважды за ночь был под ударом РФ: что известноФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять