Быстро станут желтыми: 4 распространенных продукта, которые могут испортить зубы

Оказывается, что зубы могут стать желтыми не только из-за кофе.

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От каких продуктов желтеют зубы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему зубы желтеют

Какие продукты плохо влияют на зубы

Кофе и красное вино часто обвиняют в окрашивании зубов. Однако, оказывается, есть и другие повседневные продукты, которые сильно влияют на зубы.

Главред решил разобраться, какие продукты могут сделать зубы желтыми.

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Какие продукты плохо влияют на зубы

Как пишет express.co.uk, врач, эксперт-стоматолог Андрей Божич поделился списком продуктов, которые могут повлиять на цвет зубов.

"Люди склонны обвинять такие продукты, как кофе и кола, в изменении цвета зубов - и они не ошибаются. Но есть другие продукты, которые застают людей врасплох. Они могут казаться безвредными, даже полезными для вас, но со временем могут оставить заметные пятна, если вы не будете осторожны", - сказал он.

Четыре продукта, которые могут изменить оттенок зубов:

Свекла

Этот овощ описывают как источник питательных веществ, богатый защитными антиоксидантами, витаминами и минералами. Но его интенсивный красно-фиолетовый пигмент может быть устойчивым к эмали.

"Натуральный цвет свеклы невероятно сильный, и он довольно легко держится на зубах. Если ваша эмаль немного пористая или ослабленная, она может впитать этот пигмент, как губка", - говорит врач.

Бальзамический уксус

Бальзамический уксус с низким содержанием калорий и жира, с очень небольшим количеством природного сахара является популярной заправкой для салатов. Однако он темный, липкий и кислый, а следовательно идеален для окрашивания зубов.

Соевый соус

Соевый соус очень темный и соленый. Его темная окраска может осесть в маленьких трещинах на эмали.

Карри

Богатые смеси специй, используемые в карри, могут помочь улучшить пищеварение, иммунитет и здоровье сердца. Но они также могут вызвать постепенное пожелтение зубов.

"В частности, куркума является одним из самых сильных природных красителей", - сказал эксперт-стоматолог.

По его словам, эффект может быть незаметным после одного приема пищи, но может появиться, если употреблять эту приправу регулярно.

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