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Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой: для чего это нужно

Алёна Воронина
19 апреля 2025, 14:49
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На самом деле зубная паста поможет избавиться от одной серьезной проблемы, которая может надоедать многим людям.
Уборка, зубная паста
Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Зачем обрабатывать дом зубной пастой
  • Как это правильно сделать
  • Какую проблему это решит

Мы привыкли использовать зубную пасту только для чистки зубов, однако на самом деле она может понадобиться и при решении различных бытовых проблем. И одна из таких проблем - нашествие муравьев.

В теплое время года в доме могут появиться муравьи, если они имели возможность зайти (открытые двери и окна, щели и т.д.) и если их привлекла какая-то вкусная еда, особенно что-то сладкое. Даже самые маленькие крошки, оставленные на кухне, могут привлечь этих насекомых.

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Поскольку сейчас то время года, когда они создают новые колонии и размножаются, они могут быть особенно активными и навязчивыми, ища убежища, поэтому от них трудно избавиться. Теплые места в домах являются идеальным убежищем для гнездования муравьев, и им может быть легко пробраться даже сквозь малейшие щели.

Если вы не хотите закрывать окна и двери, особенно в хорошую погоду, есть одно простое решение, которое может помочь избавиться от проблемы, пишет express.co.uk.

Использование зубной пасты может помочь перекрыть путь муравьям в дом. В то же время, если различные химические вещества могут навредить другим животным, то зубная паста является безопасной.

Но нужно выбирать именно мятную зубную пасту. Сильный запах мяты перечной предотвратит проникновение муравьев в ваш дом.

Чтобы сделать средство от муравьев из зубной пасты, нужно смешать в миске пасту с половиной стакана воды и столовой ложкой моющего средства для посуды. Процедить раствор, чтобы не было крупинок пасты. Затем с помощью пульверизатора нанести раствор на поверхности.

Моющее средство для посуды помогает расщеплять масла в зубной пасте, позволяя ей лучше закрепляться на поверхностях дома, где чаще всего могут появляться муравьи, например, на подоконниках и кухонных столешницах.

Можно повторно наносить смесь каждые несколько дней, в зависимости от того, насколько серьезна проблема с муравьями в вашем доме.

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зубная паста муравьи вредители
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