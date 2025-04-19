Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой: для чего это нужно

На самом деле зубная паста поможет избавиться от одной серьезной проблемы, которая может надоедать многим людям.

https://glavred.info/life/hozyaek-prizvali-obrabatyvat-zhile-zubnoy-pastoy-dlya-chego-eto-nuzhno-10657442.html Ссылка скопирована

Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Зачем обрабатывать дом зубной пастой

Как это правильно сделать

Какую проблему это решит

Мы привыкли использовать зубную пасту только для чистки зубов, однако на самом деле она может понадобиться и при решении различных бытовых проблем. И одна из таких проблем - нашествие муравьев.

В теплое время года в доме могут появиться муравьи, если они имели возможность зайти (открытые двери и окна, щели и т.д.) и если их привлекла какая-то вкусная еда, особенно что-то сладкое. Даже самые маленькие крошки, оставленные на кухне, могут привлечь этих насекомых.

видео дня

Поскольку сейчас то время года, когда они создают новые колонии и размножаются, они могут быть особенно активными и навязчивыми, ища убежища, поэтому от них трудно избавиться. Теплые места в домах являются идеальным убежищем для гнездования муравьев, и им может быть легко пробраться даже сквозь малейшие щели.

Если вы не хотите закрывать окна и двери, особенно в хорошую погоду, есть одно простое решение, которое может помочь избавиться от проблемы, пишет express.co.uk.

Использование зубной пасты может помочь перекрыть путь муравьям в дом. В то же время, если различные химические вещества могут навредить другим животным, то зубная паста является безопасной.

Но нужно выбирать именно мятную зубную пасту. Сильный запах мяты перечной предотвратит проникновение муравьев в ваш дом.

Чтобы сделать средство от муравьев из зубной пасты, нужно смешать в миске пасту с половиной стакана воды и столовой ложкой моющего средства для посуды. Процедить раствор, чтобы не было крупинок пасты. Затем с помощью пульверизатора нанести раствор на поверхности.

Моющее средство для посуды помогает расщеплять масла в зубной пасте, позволяя ей лучше закрепляться на поверхностях дома, где чаще всего могут появляться муравьи, например, на подоконниках и кухонных столешницах.

Можно повторно наносить смесь каждые несколько дней, в зависимости от того, насколько серьезна проблема с муравьями в вашем доме.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред