Почему могут не расти зубы мудрости: неочевидное объяснение

Некоторые взрослые не понимают, почему не растут зубы мудрости у них или их близких, однако этому есть объяснение.

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Что означает отсутствие восьмерок / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Действительно ли могут не расти зубы мудрости

По каким причинам у человека в сознательном возрасте не растут восьмерки

Зубы мудрости, известные как "восьмерки" дают о себе знать обычно в более взрослом возрасте. Но бывает так, что у некоторых они вообще не появляются, что вызывает немало вопросов.

Главред узнал, как поздно может вырасти зуб мудрости и что означает отсутствие восьмерок в целом. Как пишет Healthline, зубы мудрости у людей вырастают в среднем до 21 года. Однако иногда восьмерки могут начать прорезываться аж после 30 лет.

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Бывает и так, что человек не видит зубов мудрости, однако они прорезываются под десной, поэтому обнаружить их можно только через рентгеновский снимок.

В отдельных случаях зубы мудрости действительно не растут. На это есть несколько причин, а именно:

Эволюционные изменения. Человеческая челюсть стала меньше из-за изменения рациона и образа жизни. Это и привело к уменьшению места для зубов мудрости, из-за чего они могут не формироваться вообще.

Генетические факторы. Отсутствие зачатков зубов мудрости часто передается по наследству.

Аномалии развития. Иногда зубы мудрости есть, но они не прорезываются из-за неправильного положения в челюсти или других стоматологических проблем.

По разным исследованиям, отсутствие восьмерок наблюдается примерно у 20-35% людей, однако это не является патологией и не требует лечения.

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