Почему могут не расти зубы мудрости: неочевидное объяснение

Вы узнаете:
- Действительно ли могут не расти зубы мудрости
- По каким причинам у человека в сознательном возрасте не растут восьмерки
Зубы мудрости, известные как "восьмерки" дают о себе знать обычно в более взрослом возрасте. Но бывает так, что у некоторых они вообще не появляются, что вызывает немало вопросов.
Главред узнал, как поздно может вырасти зуб мудрости и что означает отсутствие восьмерок в целом. Как пишет Healthline, зубы мудрости у людей вырастают в среднем до 21 года. Однако иногда восьмерки могут начать прорезываться аж после 30 лет.
Бывает и так, что человек не видит зубов мудрости, однако они прорезываются под десной, поэтому обнаружить их можно только через рентгеновский снимок.
В отдельных случаях зубы мудрости действительно не растут. На это есть несколько причин, а именно:
- Эволюционные изменения. Человеческая челюсть стала меньше из-за изменения рациона и образа жизни. Это и привело к уменьшению места для зубов мудрости, из-за чего они могут не формироваться вообще.
- Генетические факторы. Отсутствие зачатков зубов мудрости часто передается по наследству.
- Аномалии развития. Иногда зубы мудрости есть, но они не прорезываются из-за неправильного положения в челюсти или других стоматологических проблем.
По разным исследованиям, отсутствие восьмерок наблюдается примерно у 20-35% людей, однако это не является патологией и не требует лечения.
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