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Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубам

Ангелина Подвысоцкая
22 февраля 2025, 03:30
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Оказывается, печенье - одно из самых вредных для ваших зубов, но есть напитки, которые испортят их быстрее.
болит зуб
Какой напиток больше всего портит зубы / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

  • Какой напиток наиболее вреден для зубов
  • Какая еда может вызвать кариес

Многие боятся стоматологов и суммы, которую могут объявить за лечение зубов. Однако мало кто задумывается о том, что же именно вредит зубам и разрушает их.

Все привыкли к тому, что кофе и черный чай делают их более тусклыми и желтыми. Но, оказывается, это не самые плохие напитки для зубов. Стоматологи назвали напиток, который больше всего вредит вашим зубам.

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Что больше всего вредит зубам

Едва ли не каждому ребенку говорили о том, что есть много конфет нельзя, потому что начнут болеть зубы. Действительно, это отчасти является правдой. Если не следить за гигиеной ротовой полости и употреблять много сладкого, кариес станет вашим надоедливым "соседом", который постоянно будет вызывать зубную боль.

Вы задумывались о том, какие именно сладости имеют наиболее негативное влияние на ваши зубы? Если вы думаете, что это шоколад, то вы ошибаетесь. Даже булочки не так вредны, как печенье. Стоматологи говорят, что печенье очень портит зубы.

Что касается напитков, то здесь ответ неочевиден. Большинство подумало бы о том, что самой вредной для зубов является кола. Она действительно несет большую угрозу, чем сок, желейки, леденцы и даже печенье, но называть ее самой вредной не стоит. Эту ступеньку занимает энергетик.

"Хуже энергетика не найдешь", - говорят стоматологи.

Смотрите видео о том, какой напиток больше всего портит зубы:

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