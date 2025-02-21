8 вещей, которые не стоит делать в церкви: как не дать "сбросить" на себя негатив

Известный украинский мольфар рассказал, как "нечистые" люди пытаются переложить свои грехи на других и "высосать" из вас жизненную энергию.

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Что нельзя делать в церкви / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Большинство людей убеждены, что церковь - одно из самых чистых энергетически мест. Верующие ищут там поддержки, помощи, очищения от проблем. Однако вы даже не догадываетесь о том, насколько опасным может быть такое место. Об этом рассказал известный украинский мольфарМаксим Гордеев.

Он прямо сказал, что ни в коем случае нельзя делать в церкви, чтобы не привлечь к себе негатив, проблемы и грехи других людей.

Что нельзя делать в церкви

Максим Гордеев утверждает, что в такие места очень часто приходят мольфары и ведьмы, которые занимаются именно черной магией. Они "сбрасывают" с себя негатив, который затем переходит на других людей.

Что же нельзя делать в церкви, чтобы не притянуть к себе негатив:

1. Нельзя целовать иконы (на них часто "сливают" негатив).

2. Нельзя поджигать свечи от других свечей.

"Приходит человек, поджигает свечу с зажигалкой и вымаливает ее специальной негативной молитвой, чтобы перенести негатив на другого человека. Люди, которые поджигают свои свечи от этой свечи, перенимают на себя негатив", - объясняет мольфар.

3. Нельзя садиться на скамейку в церкви (туда садятся больные и старые люди, которые не имеют сил; молодой и здоровый человек будет терять свою энергию).

4. Нельзя приходить в церковь беременным женщинам и маленьким детям (у них слабая энергетическая защита).

5. Нельзя идти в церковь с плохим настроением (так вы перекинете свой негатив на другого человека).

6. Нельзя поджигать свечу другого человека (в таких случаях человек, который просит поджечь свою свечу, сливает на вас негатив).

7. Нельзя брать еду, напитки, иконы и другие предметы у чужих людей, даже если ребенка угощает пожилая женщина или человек, служащий в церкви.

"Если видите, что ребенку какая-то бабушка дает конфету, сразу запретите это делать. Это слив негатива. Особенно взрослые люди, бабушки, которые занимаются черной магией, делают так. Дети для них - это "питание" номер один. Ребенок болит постоянно, а он себя хорошо чувствует, высасывает энергию", - говорит мольфар.

8. Нельзя креститься и оборачиваться, выходя из церкви.

"Не делайте это ни в коем случае. Вы можете на себя взять негатив какого-то человека, который "сливает" его возле церкви. Многие могут поднять копейку какую-то. Выходя из храма даже не оборачивайтесь, пока не дойдете до калитки", - сказал мольфар.

Смотрите видео о том, что нельзя делать в церкви:

Можно ли покупать свечи и иконы в церкви

Украинский мольфар советует вообще ничего не покупать в церкви. Он убежден, что все эти предметы могут активно поглощать не только хорошую энергетику, но и негативную. Максим Гордеев утверждает, что даже воду и свечи можно "зарядить" на позитив.

"Вы сами можете это зарядить. Вас создал Бог. Вы уже имеете божественную энергию. Вы можете купить обычную свечу и сами прочитать над ней молитву - все, она заряжена. Водичку взяли, почитали над ней молитву и она трансформировалась в нечто положительное", - пояснил он.

Смотрите видео о том, что нельзя делать в церкви:

Следует отметить, что мольфар советует посещать церкви, куда ходит минимальное количество людей. Ведь чем популярнее храм, чем больше людей туда ходит, тем больше негатива в нем "сбрасывают".

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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