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Никогда не пересолите: сколько и когда бросать соль в рис для плова

Ангелина Подвысоцкая
21 февраля 2025, 22:23
70
Если рис посолить позже определенного момента, то плов будет пресный.
плов
Когда солить рис для плова / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

  • Сколько соли нужно добавить в рис
  • Когда нужно бросать соль в рис

Плов - очень вкусное блюдо. Многим кажется, что его очень просто готовить, но удачно сварить плов удается не всем. Оказывается, на вкус влияет даже и то, на каком этапе класть специи в плов. В материале Главреда вы узнаете, когда солить плов, в начале или в конце, чтобы он был невероятно вкусным.

Когда бросать приправу в плов

По классическому рецепту вам необходимо сначала обжарить мясо с морковью и луком. После этого следует добавлять соль, перец и другие специи. Солить и перчить плов нужно за несколько минут до засыпания риса. Есть повара, которые любят сыпать соль после засыпания риса, но перед тем, как заливать его водой.

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Опытные хозяйки не советуют сыпать соль за 5 минут до окончания готовки. В этот момент рис нельзя перемешивать и все специи останутся сверху и плов будет пресный.

Сколько соли нужно для приготовления риса

Если вам интересно, сколько соли нужно на 1 стакан риса для плова, то сперва следует разобраться, сколько же риса в одном стакане.

Если граненый стакан рассчитан на 250 миллилитров воды, то в нем будет 200 грамм риса. В большом стакане объемом 290-300 миллилитров будет 245-250 грамм риса.

Сколько надо положить соли в рис для плова:

  • 200 г риса - 1 чайная ложка соли;
  • 400 г риса - 2 чайные ложки соли;
  • 500 г риса - 2,5 чайных ложек соли;
  • 900 г риса - 4,5 чайных ложек соли;
  • 1 кг риса - 5 чайных ложек соли.

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