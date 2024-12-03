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Унитаз станет белоснежным за считанные минуты: как отмыть мочевой камень с сидушки

Ангелина Подвысоцкая
3 декабря 2024, 02:30
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Агрессивные средства могут испортить пластиковое сидение унитаза. Опытные хозяйки поделились безопасным и дешевым средством.
туалет
Как отмыть туалет от мочевого камня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Туалет - это одно из самых грязных мест во всей квартире. Однако далеко не всегда получается отмыть его до состояния нового. Надоедливый мочевой камень может появиться даже на пластиковом сидении. На YouTube канале Best Homemaking рассказали, как сделать так, чтобы сидение унитаза блестело.

Чем удалить мочевой камень с пластика

Если вас интересует вопрос, чем убрать известковый камень с пластика, то сейчас вы получите на него ответ. Опытные хозяйки, которые не хотят использовать агрессивные химические средства, нашли выход и чистят туалет тем, что найдется даже на кухне.

Отмыть мочу с пластика сможет обычная лимонная кислота. Вам понадобится две ложки кислоты и 400 мл кипятка. Лимонную кислоту стоит залить горячей водой, после полученной реакции можно начинать отмывать сидушку унитаза, предварительно сняв её.

Чтобы добиться лучшего эффекта, вы можете положить на внутреннюю часть сидения тонкую ткань. Можно даже использовать старую футболку или простыню.

Часто можно увидеть, что желтые пятна появляются даже с внутренней части сидушки. В таком случае, чтобы без усилий растворить мочевой камень, вам нужно немного подвернуть ткань, чтобы она доставала и к этой части пластика.

Если все сделать правильно, то вы увидите результат уже через одну минуту. Желтые пятна станут менее яркими, но раствор лучше оставить минут на 10-15. После этого сидушку нужно промыть проточной водой. Если остались еще незначительные пятна, убрать камень с пластика поможет сода. Просто потрите немного губкой с содой и ваша сидушка будет блестеть, как новая.

Отмечается, что агрессивные цветные средства могут стать причиной появления пятен на пластиковой сидушке унитаза.

Смотрите видео о том, как очистить сидушку унитаза о мочевого камня:

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