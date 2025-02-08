Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

Очистить подушку от желтых пятен можно с помощью перекиси водорода или соды.

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Как почистить подушку без стирки / Коллаж: Главред, фото: pexels

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Как быстро избавиться от желтых пятен на подушке

Какими средствами можно почистить подушку без стирки

Подушка является одним из самых больших рассадником бактерий. Каждую ночь на нее попадает слюна, пот. Со временем она начинает приобретать желтый цвет, что выглядит очень некрасиво и является показателем наличия огромного количества бактерий.

Express рассказывает о том, как отбелить подушку за 10 минут даже без стиральной машинки. Для этого вам понадобится всего одно домашнее средство.

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Как почистить подушку без стирки

Избавиться от надоедливых желтых пятен вам поможет обычный перекись водорода. Необходимо смешать равные части перекиси водорода и воды.

Раствор нужно нанести на загрязненные участки и оставить на 10-15 минут. После этого раствор нужно смыть водой и высушить. Для лучшего эффекта можно вынести подушку на улицу.

Также есть еще один альтернативный вариант. Нужно сделать пасту из лимонного сока и пищевой соды. Полученное средство стоит втереть в желтые пятна и оставить на 30 минут. Затем все тщательно необходимо прополоскать и высушить.

Средство от пятен / Инфографика Главред

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