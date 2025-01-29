"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

Если подкармливать "женское счастье" этими продуктами, то цветы будут крупными и яркими.

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Чем подкормить спатифиллум / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Спатифиллум или "женское счастье" - одно из самых распространенных комнатных растений. Есть несколько лайфхаков, от которых цветы станут крупными и яркими. Express назвал 3 продукта, которые могут стать отличной подкормкой для спатифиллума. Три натуральных ингредиента стоит добавлять в почву всего раз в месяц.

Чем удобрять спатифиллум

Банановая кожура

Кожура банана богата калием, который стимулирует рост спатифиллума. Также в кожуре есть фосфор, который необходим для цветения.

Банановую кожуру стоит положить в банку с водой и оставить ее на 24 часа в холодильник. Этой жидкостью стоит полить почву.

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Яичная скорлупа

Она насытит почву кальцием и будет поддерживать здоровье корней. Этот сделает растение сильнее и поможет предотвратить болезни.

Предварительно нужно помыть яичную скорлупу, высушить ее и изменить с помощью блендера до состояния мелкого порошка. Его можно добавлять в почву.

Кофе

Вам понадобится кофейная гуща. Она содержит азот, который поможет получить яркую и крупную листву. Она также снижает pH почвы, улучшает её структуру и удерживает воду, что будет лишь лучше для спатифиллума.

Однако стоит быть осторожными, ведь высокая кислотность может остановить цветение. Вам будет достаточно всего одной или двух ложек гущи.

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