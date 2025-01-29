"Женское счастье" шикарно зацветет: 3 продукта, которыми можно удобрить спатифиллум

Спатифиллум или "женское счастье" - одно из самых распространенных комнатных растений. Есть несколько лайфхаков, от которых цветы станут крупными и яркими. Express назвал 3 продукта, которые могут стать отличной подкормкой для спатифиллума. Три натуральных ингредиента стоит добавлять в почву всего раз в месяц.
Чем удобрять спатифиллум
Банановая кожура
Кожура банана богата калием, который стимулирует рост спатифиллума. Также в кожуре есть фосфор, который необходим для цветения.
Банановую кожуру стоит положить в банку с водой и оставить ее на 24 часа в холодильник. Этой жидкостью стоит полить почву.
Яичная скорлупа
Она насытит почву кальцием и будет поддерживать здоровье корней. Этот сделает растение сильнее и поможет предотвратить болезни.
Предварительно нужно помыть яичную скорлупу, высушить ее и изменить с помощью блендера до состояния мелкого порошка. Его можно добавлять в почву.
Кофе
Вам понадобится кофейная гуща. Она содержит азот, который поможет получить яркую и крупную листву. Она также снижает pH почвы, улучшает её структуру и удерживает воду, что будет лишь лучше для спатифиллума.
Однако стоит быть осторожными, ведь высокая кислотность может остановить цветение. Вам будет достаточно всего одной или двух ложек гущи.
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