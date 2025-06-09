Свекла вырастет большой и сочной: чем подкормить овощ в июне без химии

В материале вы узнаете:
- Чем подкормить свеклу в июне
- Как приготовить раствор без химии
Свекла - однозначный фаворит среди ценителей украинской кухни. Корнеплоды добавляют как в первые блюда, так и во вторые или в различные салаты. Однако, не всегда овощ вырастает сочным и сладким. Главред узнал, чем лучше всего подкормить свеклу в июне, чтобы получить отличный урожай.
Блогер Юлия Чумак на своей странице в Instagram поделилась рецептом раствора для подкормки овоща. Что важно, для жидкости не нужно никакой химии.
По словам огородницы, как только свекла начинает утолщаться, ей нужен калий, который отвечает за сахаристость и сочность.
Она отметила, что для подкормки свеклы можно приготовить либо раствор из золы, либо воспользоваться сульфатом калия.
Рецепты подкормок
Один стакан древесной золы растворите в 10 л воды и оставьте настаиваться на сутки.
Также блогер рекомендует еще один вариант с калием. Стоит лишь 1 ч. л. сульфата калия растворите в 10 л воды.
Приготовленным раствором нужно полить свеклу под корень.
За месяц до уборки урожая свеклу нужно подкормить бором. Благодаря этой подкормке мякоть корнеплодов станет однородной и приобретет характерный яркий цвет. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится 1 ч. л. борной кислоты, которую нужно растворить в 10 л воды.
Юлия Чумак рекомендует подпитывать свеклу раствором борной кислоты в облачную погоду.
Чем подкормить свеклу в июне - смотрите видео:
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Чем полезна свекла?
Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.
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