Как вывести мох с участка: "золотой" способ, как от него избавиться, и 4 причины появления

Есть несколько причин, почему почва покрывается мхом. Проблему можно решить, если выполнить несколько простых действий.

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Почему почва покрывается мхом и как избавиться от мха/ коллаж: Главрде, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему почва покрывается мхом

Как вывести мох с участка

Какие есть лучшие способы, как бороться с мхом

Если на огороде, в саду или на газоне появился мох, это может стать настоящей проблемой. Но если ответственно подойти к этому вопросу и осуществить несколько простых, но эффективных действий, то о такой проблеме можно будет забыть.

На YouTube-канале украинской аграрной компании NASINTRAV рассказали, почему на газоне растет мох и каким образом можно от него избавиться.

"Рано или поздно возникает проблема с мхом на газоне. Несмотря на то, что для растений мох абсолютно безвреден, и сам по себе он красив, однако на газоне ему не место. Избавиться от мха на газоне не так уж и сложно. Прежде всего необходимо принять меры для предотвращения его роста", - говорится в видео.

Отмечается, что есть 4 причины, почему почва покрывается мхом:

1. Плохой дренаж

Например, если это участок на глине, или если он усиленно эксплуатируется, и за долгие годы почва просто уплотнилась.

2. Топография

Например, если газон неровный, расположен в основании склона, или имеет слегка пологий участок. И в таком случае там может собираться вода.

"А если еще плохой дренаж, то почва в таких местах будет чрезмерно влажной", - говорится в видео.

3. Если почва "голодная"

На вечно "голодных" газонах мох также часто ест. Ослабленная трава, естественно, проигрывает в борьбе место под солнцем на газоне для мха.

4. Освещение

Еще один фактор, при котором мох выигрывает - это освещение. В тенистых местах мох чувствует себя очень уверенно, а траве там труднее расти.

"В таком случае нужно меньше поливать газон, убрать мох и подсеять газон такими сортами, как овсяница красная или мятлик. Эти сорта более теневыносливые", - отмечает автор видео Ольга.

Связано ли появление мха с кислотностью почвы

На самом деле высокая кислотность почвы не всегда является причиной появления мха.

"Заметьте, что я ничего не сказала о кислых почвах. Все-таки мох не имеет корней. И, как вы помните, он может встречаться не только на газоне - тень, дорожки, деревья. Поэтому мох это не показатель всегда кислой почвы. Прежде всего это показатель плохого освещения и неудовлетворительного дренажа", - отмечается в видео.

Как вывести мох с участка

При борьбе с мхом советуют также немного раскислить почву. Но это не столько из-за мха, сколько из-за того, что газону лучше, чтобы показатель pH был ближе к нейтральному.

Относительно мер борьбы с мхом, то они есть разные. Если вы хотите избежать химических способов, то нужно просто создать комфортные условия для самой травы, и она сама выживет конкурента, отмечает автор видео.

"Я хочу выделить три основных пункта по борьбе с мхом. Во-первых, как минимум раз в год, а лучше два раза в сезон, весной и осенью, проаэрируйте свой газон. Это позволит избежать уплотнения почвы, корневая система травы будет дышать, а мху будет крайне некомфортно. Второе - регулярно подкармливайте газон, минимум 3-4 раза за сезон. Весной советую удобрение с большим количеством азота в составе, а летом более сбалансированный состав. Третье и последнее: пожалуйста, не косите слишком низко. Я понимаю, что иногда бывает лень косить газон каждую неделю, и очень хочется поставить газонокосилку очень низко, низко покосить, и, как минимум, две недели отдохнуть от этой процедуры. Но таким образом вы создаете комфортные условия для мха. А вот злаковые вы медленно убиваете", - отмечается в видео.

Также есть достаточно простое химическое средство - медный купорос. Автор видео отмечает, что этот метод достаточно древний - он впервые был использован в 1913 году и до сих пор не потерял своей актуальности.

"На 10 литров воды 100 г железного купороса. В такой пропорции мох буквально на глазах становится черным. Но этот метод имеет побочный эффект. При контакте с купоросом трава тоже почернеет, поэтому имеет смысл делать эту процедуру ранней весной, до того, как трава начнет расти. Или тогда лучше сделать это локально, сделать только на мох и попытаться не задеть газон. Или же просто ухаживать за газоном, тогда и химия не понадобится", - подытоживается в видео.

Смотрите видео о том, почему почва покрывается мхом и как избавиться от мха:

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях/ Инфографика: Главред

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