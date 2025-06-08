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Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожай

Анна Ярославская
8 июня 2025, 02:30
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Одно из самых главных условий того, чтобы помидоры были сильными и крепкими, это правильные подкормки.
Подкромка помидоров
График подкормки томатов в открытом грунте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему для подкормки не стоит использовать навоз
  • Чем удобрить помидоры, чтобы получить урожай раньше срока
  • Как понять, что растению не хватает фосфора

Томаты - очень капризная и требовательная культура. Чтобы получить хороший урожай, нужно уделять внимание уходу за растениями, начиная с пикировки рассады и заканчивая плодоношением. Одно из самых главных условий того, чтобы томаты были сильными и крепкими, это правильные подкормки. На Yоutube-канале Сад, огород своими руками рассказали все нюансы.

Если вам интересно узнать, работает ли народный способ подкормки дрожжами, читайте материал: Удивительное домашнее удобрение для огурцов: садовод развенчала популярный миф.

Томаты лучше подкармливать минеральными удобрениями, органикой. Раньше все огородники для этих целей использовали навоз. Однако автор канала Валерий не считает это самым идеальным вариантом, поскольку такое удобрение довольно несбалансированное. Таким образом, вы никогда не будете знать формулу, ведь навоз, полученный от теленка или от взрослой коровы будет отличаться по своему химическому составу.

Садовод советует выбирать органические удобрения, где чётко прописаны формулы. Это упростит задачу по выращиванию.

Основные элементы питания, необходимые для томатов:

  • азот (N) — для общего роста и развития листьев;
  • фосфор (P) — для развития корней и ускорения цветения;
  • калий (K) — для улучшения качества плодов и их формирования.

Железо, магний, марганец и бор также важны, но эти микроэлементы требуются помидорам в меньших количествах. Их можно добавлять в качестве дополнительных подкормок.

По словам Валерия, для качественного урожая томатов особенно нужен фосфор. Он способствует росту корней, более раннему цветению и, как следствие, более раннему плодоношению. Также повышается сахаристость плодов.

Подкормку фосфором необходимо делать на ранней стадии развития растений.

"Мы это делаем после пикировки рассады - подкармливаем укоренителем с повышенным содержанием фосфора", - сказал огородник.

Понять, что растению не хватает фосфора, можно по внешнему виду. Листья растения молодого томата будут более заострёнными. Кроме того, нижняя поверхность листа приобретет красно-фиолетовый или сине-фиолетовый цвет. В период цветения и бутонизации, а также плодоношения растениям необходимы калийно-азотные удобрения. Именно калий отвечает за налив плодов.

Если растению не хватает азота, то листья начинают желтеть и опадать. Недостаток калия приводит к тому, что по краям листьев может образовываться желтая каемка. Потом она подсыхает. Появление такой каёмки - явный признак того, что помидорам не хватает калия. Кроме того, стебли становятся тонкими и слегка как бы одеревеневшими.

Также помидорам нужен кальций, но его нельзя смешивать с другими элементами. Кальций отвечает за общее развитие растения. В случае недостатка кальция растение будет медленно развиваться.

График подкормки томатов в открытом грунте

Томаты нуждаются в различных элементах питания в зависимости от стадии их развития.

Начальная фаза (рассада). На данном этапе критически важен фосфор, который способствует росту корней и более раннему цветению. Используются удобрения с повышенным содержанием фосфора после пикировки рассады.

Фаза цветения и бутонизации. В этот период необходимо сбалансированное питание с равными долями азота, фосфора и калия (NPK). Избегайте перекорма азотом, чтобы предотвратить "жирование" растений, что может затормозить развитие и отсрочить получение урожая.

Фаза плодоношения. В это время требуется более высокая дозировка калия, так как он отвечает за налив плодов. Азот и фосфор также должны присутствовать в подкормке, но в меньших количествах.

Смотрите видео - Как и когда подкармливать томаты:

Ранее Главред писал: чтобы пересадка рассады перца на грядки прошла успешно, важно соблюдать определенные правила. Чем именно нужно подкормить растения, чтобы они быстро прижились и мощно развивались, читайте материал: Что нужно для мощного роста перца: эксперт советует особую подкормку.

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Что известно о Youtube-канале "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

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