Садоводы призвали посадить бархатцы и салат возле свеклы: в чем причина

Свекла будет вкуснее, если посадить рядом одно растение.

https://glavred.info/sad-ogorod/sadovody-prizvali-posadit-barhatcy-i-salat-vozle-svekly-v-chem-prichina-10666385.html Ссылка скопирована

Почему возле свеклы сажают бархатцы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что посадить возле свеклы

Какие растения отпугивают вредителей

В Украине свекла - это популярный овощ, поэтому многие хозяева выращивают ее на своих огородах. Но мало кто знает, что правильные "соседи" могут сделать свеклу еще вкуснее.

Главред решил разобраться, что можно сажать возле свеклы.

видео дня

Какие растения можно выращивать рядом со свеклой

Как пишет express.co.uk, выбор растений, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, не только делает ваш огород полнее и красочнее, но и насыщает овощи дополнительными питательными веществами.

В частности, некоторые сопутствующие комбинации даже отпугивают вредителей. Так, бархатцы часто используются, как сопутствующие растения с салатом, для отпугивания тли и слизней.

В то же время, салат может помочь в выращивании свеклы.

"Салат легко высаживать. Если ваша грядка со свеклой выглядит немного голой, посыпьте семенами салата. Неглубокие корни не будут мешать, а салат оценит тень, которую обеспечивают большие листья свеклы", - говорят эксперты.

Если вы посадите салат и свеклу одновременно, быстрорастущий салат даже будет подавлять сорняки.

Кроме того, некоторые садоводы говорят, что мягкий, влажный микроклимат, созданный листьями салата, может усилить вкус свеклы.

Посевной календарь на май / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред