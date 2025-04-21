Свекла взойдет уже на второй день: эксперт сказал, в чем замочить семена овоща

Автор YouTube-канала рассказал, как подготовить семена свеклы к посеву.

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Огородник рассказал о тонкостях посева свеклы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как правильно подготовить семена свеклы к посеву

Зачем семена замачивать в воде

Свекла - популярная культура, которую ежегодно выращивают немало людей. Чтобы овощ пророс уже на второй день, а урожай был щедрым, стоит придерживаться определенных советов огородников. Главред выяснил, как правильно подготовить семена свеклы к посеву.

Автор украинского YouTube-блога Полезное TV рассказал обо всех тонкостях посева свеклы.

"Абсолютно не имеет значения, будете ли вы высевать необработанные семена свеклы, или же обработанные, которые прошли предпосевную обработку. Все равно все семена нужно подготовить, потому что главная причина, почему свекла не всходит, заключается в высевании семян без подготовки", - отметил автор.

Специалист рекомендует семена свеклы залить теплой водой на пять часов, чтобы они хорошо впитали влагу.

"Не волнуйтесь, что с обработанных семян смоются фунгициды (химические соединения - Главред). Вероятность того, что свекла "заболеет", очень мала, а вот то, что сухие семена не взойдут, - вероятность очень большая. Поэтому лучше семена свеклы замачивать", - рассказал автор канала.

После того, как прошло 5 часов, подготовьте сосуд и застелите его влажными бумажными полотенцами. Осторожно выложите семена и накройте сверху салфеткой. Сосуд с семенами следует оставить в теплом месте на двое суток.

Автор видео убеждает, что уже на второй день семена свеклы начнут прорастать. А семена, у которых появились корешки, можно высаживать и ждать щедрого урожая.

Как посадить свеклу - смотрите видео:

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Что известно о YouTube канале "Полезное TV"? YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,89 миллиона пользователей.

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