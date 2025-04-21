Нужно всего 2 порошка: как за день избавиться от муравьев на участке

Простое сочетание — безопасное и проверенное средство.

https://glavred.info/sad-ogorod/nuzhno-vsego-2-poroshka-kak-za-den-izbavitsya-ot-muravev-na-uchastke-10657832.html Ссылка скопирована

Как за день избавиться от муравьев на участке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чего боятся муравьи

Что убивает муравьев быстрее всего

С приходом весны вместе с первыми ростками на дачных участках активизируются и муравьи. На первый взгляд безобидные, эти насекомые могут стать настоящей проблемой для огородников.

Главред разобрался, как быстро вывести муравьев с участка и при этом не навредить растениям.

видео дня

Что убивает муравьев быстрее всего?

По мнению опытных дачников, одним из самых эффективных средств от муравьев является простая смесь пищевой соды и сахарной пудры, пишет портал На Пенсии. Такой домашний способ позволяет избавиться от муравьев всего за один день без применения химии.

Вам понадобится:

2 ст. ложки пищевой соды

1 стакан сахарной пудры

Смешайте ингредиенты и рассыпьте по муравьиным тропинкам, вокруг гнёзд и в местах, где насекомые появляются чаще всего. Уже через несколько часов муравьи начнут переносить смесь в муравейник, что приведёт к гибели колонии.

Какое самое эффективное средство от муравьев?

Для усиления эффекта к сухой смеси можно добавить эфирное масло мяты или лаванды — их аромат отпугивает муравьёв и предотвращает повторное появление. Это особенно полезно в качестве профилактики.

Применяйте метод раз в месяц, чтобы навсегда забыть о муравьях в саду. Рассыпайте смесь по периметру грядок или обрабатывайте горячим раствором проблемные участки.

Вам может быть интересно:

Что за проект "На пенсии"? Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред