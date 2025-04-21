Нужно всего 2 порошка: как за день избавиться от муравьев на участке

Вы узнаете:
- Чего боятся муравьи
- Что убивает муравьев быстрее всего
С приходом весны вместе с первыми ростками на дачных участках активизируются и муравьи. На первый взгляд безобидные, эти насекомые могут стать настоящей проблемой для огородников.
Главред разобрался, как быстро вывести муравьев с участка и при этом не навредить растениям.
Что убивает муравьев быстрее всего?
По мнению опытных дачников, одним из самых эффективных средств от муравьев является простая смесь пищевой соды и сахарной пудры, пишет портал На Пенсии. Такой домашний способ позволяет избавиться от муравьев всего за один день без применения химии.
Вам понадобится:
- 2 ст. ложки пищевой соды
- 1 стакан сахарной пудры
Смешайте ингредиенты и рассыпьте по муравьиным тропинкам, вокруг гнёзд и в местах, где насекомые появляются чаще всего. Уже через несколько часов муравьи начнут переносить смесь в муравейник, что приведёт к гибели колонии.
Какое самое эффективное средство от муравьев?
Для усиления эффекта к сухой смеси можно добавить эфирное масло мяты или лаванды — их аромат отпугивает муравьёв и предотвращает повторное появление. Это особенно полезно в качестве профилактики.
Применяйте метод раз в месяц, чтобы навсегда забыть о муравьях в саду. Рассыпайте смесь по периметру грядок или обрабатывайте горячим раствором проблемные участки.
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