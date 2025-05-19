Идеальное время: какие сорта картофеля сажать в мае

Поздняя посадка — не приговор, а возможность вырастить полезный и вкусный урожай с минимальными потерями.

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Какие сорта картофеля сажать в мае / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой сорт картофеля самый вкусный и урожайный

Когда сажать картошку в мае

Не успели посадить картошку в апреле? Не переживайте — даже в мае можно получить богатый урожай, если правильно выбрать сорт.

Главред разбирался, можно ли сажать картофель в мае, какие сорта подходят для поздней посадки и какой сорт картофеля самый вкусный и урожайный.

Можно ли сажать картофель в мае?

Да, сажать картошку в мае можно — особенно если вы выбираете ранние и устойчивые сорта. Майская посадка позволяет избежать возвратных заморозков, а при правильном уходе урожай вас не разочарует. Главное — ориентироваться на температуру почвы (не ниже +8…+10 °C) и выбирать дни по лунному календарю. В 2025 году благоприятными днями для посадки являются 11, 13–17, 21, 22, 25, 29 и 30 мая.

Когда сажать картошку в мае?

Если вы не успели в начале месяца, оптимальными сроками станут вторая и третья декада мая. Важно: при поздней посадке выбирайте сорта, которые быстро растут, устойчивы к болезням и не боятся жары, пишет портал На пенсии. Это обеспечит хороший урожай даже при более сжатом вегетационном периоде.

Посевной календарь на май 2025 / Фото: Главред

Лучшие сорта картофеля для посадки в мае

Ривьера. Раннеспелый сорт, устойчив к вирусам, фитофторозу и жаре. Подходит для поздней посадки. Один куст может дать до 7 клубней даже при высадке в середине мая.

Аризона. Сорт картофеля Аризона — один из ответов на вопрос: какой сорт картофеля самый вкусный и урожайный? Созревает за 80–90 дней, даёт высокий урожай и славится отличным вкусом.

Пикассо. Среднепоздний сорт, устойчивый к болезням и отличающийся стабильным высоким урожаем. Хорошо сохраняется и не боится переменчивой погоды.

Рудольф. Сорт с красивыми темно-красными клубнями овальной формы. Среднепоздний, даёт обильный урожай и обладает насыщенным вкусом.

Белла Роса. Один из лучших сортов для майской посадки: созревает за 45–55 дней, устойчив к жаре, нематоде, фитофторозу и мозаике. Идеален для варки — не разваривается и сохраняет вкус.

Лучшие дни для посадки картофеля 2025 по лунному календарю:

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