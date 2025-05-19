Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

Растения, которые не стоит сажать, уничтожают соседние культуры. Эти растения, которые не стоит выращивать возле дома, легко выйдут из-под контроля.

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Какие растения нельзя сажать в саду? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие растения нельзя сажать в саду

Что делать, если эти растения уже растут на вашем участке

Люди, которые стремятся к духовному и прекрасному, вряд ли найдут двор в частном секторе, где бы не росли цветы на клумбах или грядках. Они одурманивают ароматом и завораживают красотой. Однако мало кто из хозяев цветочных клумб знает, какие именно растения не стоит сажать возле своего дома. Главред подобрал список таких потенциально вредных культур.

Автор канала Florium делится собственным опытом и наблюдениями о растениях, которые, несмотря на свою декоративность и популярность, могут наносить больше вреда, чем пользы. Эти растения становятся своеобразными "агрессорами" в саду - вытесняют другие культуры, нарушают эстетику или требуют чрезмерного ухода.

Мята

На первый взгляд мята - идеальное растение для ароматного уголка сада. Однако она чрезвычайно агрессивна. Ее корневище расползается на большие расстояния, и уже через несколько лет вы не сможете контролировать ее распространение. Даже если срезать верхнюю часть, корни останутся и восстановят растение. Автор рекомендует высаживать мяту только в горшки или контейнеры, углубленные в почву.

Хрен

Еще одно полезное, но очень коварное растение. Хрен практически невозможно полностью выкорчевать: после выкапывания остаются мелкие части корня, которые снова будут прорастать. Через несколько сезонов он может распространиться по всему участку. Если все же хотите выращивать хрен, стоит ограничить его место жесткими барьерами в почве.

Буддлея Давида

Это популярное растение привлекает бабочек и красиво выглядит. В то же время оно активно размножается самосевом. В некоторых странах буддлея признана инвазивной и запрещена к продаже. Семена быстро прорастают даже в бедной почве, а молодые растения вытесняют местную флору. Чтобы избежать этого, обрезайте соцветия до вызревания семян.

Барвинок большой

Барвинок часто используют как почвопокровное растение. Но со временем он разрастается плотным ковром, который не дает возможности расти другим растениям. В затененных участках барвинок способен полностью вытеснить другие культуры. Рекомендуется избегать его посадки на открытых участках или же ограничивать его рост.

Калина

Калина - традиционное для Украины растение, но в декоративном саду она имеет свои риски. Основная проблема - вредители, особенно калинажук, который уничтожает листья и превращает куст в "скелет". Чтобы поддерживать декоративный вид, калину придется постоянно обрабатывать химическими средствами.

Жимолость каприфоль

Эта декоративная лиана имеет ароматные цветы и стремительно обвивает любую опору. Но после цветения она теряет декоративный вид. Если не обрезать ее вовремя, жимолость может "задушить" соседние растения. В маленьких садах она может стать серьезной проблемой.

Бузина черная

Бузина - лекарственное растение, которое, однако, может быть очень агрессивным в саду. Она часто дает обильную поросль и даже после обрезки быстро восстанавливается. Со временем бузина начинает "захватывать" территорию, вытесняя другие культуры. К тому же, она привлекает многочисленных насекомых-вредителей.

Полынь декоративная

Сорта декоративной полыни отличаются серебристыми листьями и добавляют саду фактурности. Но это растение выделяет алелопатические вещества, которые подавляют рост других растений рядом. Фактически, полынь "травит" соседей. Она также быстро распространяется самосевом. Сажать ее следует подальше от основных клумб или цветников.

Эти растения - не табу, но важно знать их природу, чтобы избежать неприятностей. Перед посадкой любой культуры стоит исследовать ее особенности, агрессивность и совместимость с другими жителями вашего сада.

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FLORIUM - Мои растения - что за ресурс? Канал FLORIUM - Мои растения на YouTube посвящен декоративному садоводству и уходу за растениями. Автор делится собственным опытом выращивания цветов, дает практические советы и рассказывает об ошибках, которых следует избегать. Контент ориентирован на украинскую аудиторию и связан с магазином Florium.ua. Также канал имеет активное сообщество в Telegram.

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