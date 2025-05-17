Как в домашних условиях проверить землю на кислотность: пять лучших способов

Вы узнаете:
- Что такое pH почвы и как он влияет на рост растений?
- Как определить кислотность почвы в домашних условиях
- Почему важно использовать фильтрованную воду для проведения эксперимента с почвой
Если ваши растения растут не очень хорошо или начинают желтеть, то, возможно, причина кроется в кислотно-щелочном балансе почвы. Главред разобрался, чем лучше измерить кислотность почвы и как pH грунта влияет на развитие растений.
Как рассказали на Youtube-канале Сад, огород своими руками, pH почвы — это мера кислотности или щелочности почвы, выраженная в числах от 0 до 14. Нейтральная почва имеет значение pH 7. Значения ниже 7 указывают на кислую почву, значения выше 7 указывают на щелочную.
При неблагоприятных значениях pH растения могут не усваивать необходимые элементы даже при их наличии в почве. Особенно это касается макроэлементов, таких как азот, фосфор и кальций. Например, в кислых почвах эти элементы становятся трудно доступными.
При повышенной кислотности некоторые химические элементы (например, железо и марганец) могут становиться токсичными для растений, что также негативно влияет на их развитие.
Большинство растений предпочитают значения pH, максимально приближенные к нейтральным (около 7). Отклонения в большую или меньшую сторону могут затруднять рост и развитие растений.
Чем лучше измерить кислотность почвы
Многие садоводы задают вопрос, как в домашних условиях проверить землю на кислотность?
Способ №1. Можно купить специальный прибор, который называется pH-метр.
Способ №2. Провести лабораторные исследования. Это самый точный метод, но он может быть неудобным из-за затрат времени и финансов.
Способ №3. Наблюдать за растениями. Определение кислотности почвы таким образом является не самым точным способом определения кислотности почвы, поскольку растения могут адаптироваться к различным условиям.
Способ №4. Лакмусовая бумага. Это самый доступный и простой способ.
Лакмусовую бумагу можно поискать в садовых магазинах или заказать в Интернете.
Вам нужно взять образец почвы, смешать его с дистиллированной водой в равных пропорциях и и погрузить в раствор слакмусовую бумагу для определения pH.
Лакмусовая бумага меняет цвет в зависимости от кислоты, и его можно сопоставить со шкалой на упаковке.
Если вы берете один объем почвы и один объем дистиллированной воды и оставляете настояться, затем погружаете лакмусовую бумагу и сравниваете цвет с шкалой, вы сможете увидеть, насколько ваша почва кислая или щелочная.
Как проверить кислотность почвы без прибора
Кислотность почвы можно определить без pH-метра или лакмусовой бумаги. Этот способ не будет точным на 100%, но тем не менее все равно можно получить представление о том, какая у вас почва - кислая, щелочная или нейтральная.
Вам понадобится то, что, как правило, найдется в каждом доме, а именно - сода и уксус.
В две небольшие емкости нужно поместить небольшое количество земли и залить чистой водой. Важно использовать либо бутилированную воду, либо фильтрованную. Вода из-под крана не подойдет, поскольку она исказит все показатели. Далее в один из стаканчиков нужно добавить чайную ложку соды, в другой - ложку уксуса.
Если в стаканчике с содой вы увидели лёгкие пузырьки или слышали шипение, значит, земля кислая. И кислота прореагировала с щелочь в виде соды. Стоит отметить, что очень бурной реакции вы скорее всего не увидите, поскольку земля должна быть очень сильно кислой, чтобы был заметный эффект.
Если вы увидите шипение и пузырьки в стаканчике с уксусом, значит земля на вашем участке щелочная.
Смотрите видео - Как в домашних условиях проверить землю на кислотность:
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Что известно о Youtube-канале "Сад, огород своими руками"
На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.
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