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В Украине воюет только 20% армии: в 3 ОШБр ответили на скандальные заявления в Раде

Юрий Берендий
9 июня 2025, 23:02
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В 3 ОШБр резко раскритиковали высказывания нардепа Федиенко о привлечении тыловых подразделений к боевым действиям на передовых позициях.
ВСУ
В 3 ОШБр резко ответили на скандальные заявления нардепа / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

О чем сказал Жорин:

  • Военные на передовой - лишь часть армии
  • Обеспечение подразделений невозможно без тыловых структур

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин резко раскритиковал заявление народного депутата Александра Федиенко, который утверждал, что только около 20% личного состава украинской армии принимают непосредственное участие в боевых действиях.

"Немного раздражает, когда депутаты, чиновники начинают рассказывать о количестве тех, кто воюет в украинской армии", - написал он в заметке в Telegram.

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Жорин отметил, что те, кто находятся на передовой: пехота, штурмовые подразделения и другие бойцы боевого столкновения - составляют лишь часть армии. Полноценное функционирование войска невозможно без работы тыловых и обеспечивающих структур.

Также он поставил под сомнение достоверность приведенных данных, выразив непонимание, по какой методике были подсчитаны эти проценты, кто именно был включен в категорию "воюющих", а кого - нет.

"Советую всем экспертам, которые любят обсуждать вопрос, кто воюет в армии, а кто нет - сначала вступить в ряды ВСУ (на любую должность, пусть и тыловую), разобраться в армейской системе, а потом уже делать громкие заявления", - резюмировал военный.

Что этому предшествовало:

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что хотя численность Вооруженных сил Украины достигает около миллиона человек, непосредственно "воюют" не более 20%.

"Мы имеем практически миллионную армию, воюют там процентов 20 - это в лучшем случае. Процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят", - сказал он в интервью Radio NV.

Он обратил внимание на то, что часть военных уже в течение трех-четырех лет находится на передовой, тогда как другие находятся на полигонах или в тыловых подразделениях. По мнению депутата, в ВСУ наблюдается дисбаланс в распределении боевой нагрузки, и этот вопрос требует решения.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска активно пытаются наступать на нескольких направлениях фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Курском и Сумском направлениях.

По словам отставного британского генерал-майора Чипа Чепмена, который ранее был старшим военным советником Великобритании при Центральном командовании США, боевые действия перешли в затяжную и изнурительную фазу. Несмотря на это, российская армия все еще имеет потенциал для ограниченных наступлений на отдельных участках.

В то же время спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заверил, что на территории Днепропетровской области и вблизи ее границ нет присутствия российских оккупационных сил, опровергнув заявления противника о якобы прорыве на это направление.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 года, принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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