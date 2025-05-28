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Наступление россиян в Сумской области: Жорин назвал главную цель врага

Марина Фурман
28 мая 2025, 23:49обновлено 29 мая, 01:00
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Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады считает, что наступление на Сумскую и Харьковскую области враг может использовать в переговорном процессе.
Жорин, ВГУ
Жорин прокомментировал российское наступление / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, t.me/MaksymZhorin

Ключевые тезисы Жорина:

  • Российских сил не хватит для захвата Харьковской или Сумской областей
  • К российскому наступлению надо относиться серьезно

К ситуации с продвижением российских оккупантов на границе Сумской и Харьковской областей надо относиться максимально серьезно. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин в своем Telegram.

Он объяснил, что даже тех сил, которые накопила Россия, не хватит для захвата областей или областных центров.

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По его словам, главная задача врага на Сумском и Харьковском направлениях - зайти на территории областей, а затем использовать это в переговорном процессе. Россияне, как обычно, будут следовать своей методичке и рассказывать, что "могли бы и всю область забрать, просто не захотели".

"Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров россияне зайдут - это просто уже им добавит в повестку еще две области", - написал Жорин.

Он призвал очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновими сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами.

"А не сидеть и ждать, пока уже до какого-то города дойдут", - подчеркнул Жорин.

Наступление россиян на Сумском направлении - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты прибегают к постоянным наступательным действиям на фронте, однако им не удалось осуществить крупную операцию, сейчас они накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе". Исключительно пешие группы армии РФ, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на украинскую территорию.

Напомним, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

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Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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война в Украине линия фронта Харьковская область Сумская область Максим Жорин
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