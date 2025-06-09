Угроза окружения Сум: тревожный прогноз британского генерала о наступлении РФ

Российские силы могут захватывать отдельные населённые пункты и участки территории, считает Чип Чепмен.

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ВСУ дают отпор оккупантам / Коллаж: Главред, фото: СВ ВСУ, 21 ОМБр

Главное из заявлений Чепмена

Война перешла в стадию затяжного и изнуряющего противостояния

Российские силы могут захватывать отдельные населённые пункты и участки

Ситуация на линии фронта перешла в стадию затяжного и изнуряющего противостояния, однако у российской армии сохраняются шансы на локальное продвижение.

Об этом заявил отставной британский генерал-майор Чип Чепмен, ранее занимавший должность старшего военного советника Великобритании при Центральном командовании США, в интервью изданию Telegraf.

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"Я не считаю, что у России есть потенциал для крупного оперативного прорыва. В военном искусстве принято, что тактические действия должны поддерживать оперативные цели, ведущие к достижению стратегических задач. Тактические успехи у них, безусловно, будут", — отметил Чепмен.

По его словам, российские силы могут захватывать отдельные населённые пункты и участки территории. Путин, по мнению генерала, действует постепенно, по принципу "зерно за зерном", стараясь методично накапливать территориальные достижения. Однако, как считает Чепмен, серьёзных оперативных результатов такие действия не принесут, хотя давление на украинскую оборону будет усиливаться.

/ Главред

Он также выразил мнение, что до конца лета Россия вряд ли пойдёт на масштабные уличные бои, как это было раньше, поскольку извлекла уроки из предыдущих сражений. Вместо этого она, вероятно, сосредоточится на попытках окружения, например, в районе Сум. Это может быть частью более широкой стратегии — в случае успеха Москва снова попытается провести аннексию захваченных территорий, объявив их "своими", чтобы использовать это в дальнейших переговорах.

Генерал подчеркнул, что Россия не располагает достаточными ресурсами для реализации своих амбиций, как военных, так и политических. Однако она старается компенсировать это за счёт поддержки со стороны таких стран, как Северная Корея, Китай и Иран.

"Эта война чрезвычайно сложна, и существует множество факторов, которые делают невозможными простые прогнозы. Я не вижу перспективы решающей победы на поле боя ни для одной из сторон", — подытожил Чепмен.

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Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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