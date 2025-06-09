Россию можно принудить к справедливому миру - раскрыт реальный сценарий

Глава украинского МИД Андрей Сибига объяснил, какие два фактора могут заставить Россию согласиться на справедливый мир для Украины.

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Как Россию можно принудить к справедливому миру / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

О чем сказал Сибига:

Существует 2 блока давления на Россию для справедливого мира

Одним из самых болезненных ударов по РФ будет снижение предельной цены на нефть до 30 долларов за баррель

Существует два основных инструмента, с помощью которых можно принудить Россию к справедливому миру. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного брифинга с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, сообщает РБК-Украина.

"Первое это дальнейшее усиление санкций, а здесь есть еще достаточно сфер и отраслей, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики", - сказал Сибига. видео дня

По его словам, одной из самых болезненных для России мер в сфере санкций является снижение предельной цены на нефть. Украина настаивает, что этот уровень должен составлять 30 долларов за баррель. Соответствующую позицию Киев уже донес до партнеров, и, как отметил Сибига, этот вопрос должен решаться на уровне G7 или в соответствующем международном формате.

Смотрите видео заявления Сибиги:

/ Фото: скриншот

Он подчеркнул, что Украина возлагает большие надежды на принятие важных решений во время предстоящего саммита G7 в Канаде.

Министр иностранных дел подчеркнул, что принудить Россию к миру могут санкции, замороженные активы, а также дальнейшая международная изоляция - для этого необходимы политическая воля и решимость. Одно из ключевых решений в этом направлении также ожидается именно в формате G7.

Сибига подчеркнул, что возвращение России в международное сообщество не должно произойти без установления справедливого мира.

"А второй фактор, который может влиять и давить на Россию - это укрепление Украины, оборонных возможностей, усиление нашей оборонки, усиление нашей армии, чтобы мы имели пакет сдерживания, чтобы для РФ каждый день их дальнейшей агрессии цена росла", - отметил министр.

Какие страны входят в G 7 / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные впервые уничтожили российский истребитель Су-35 с помощью западного истребителя F-16. Этот воздушный бой стал историческим, отмечает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Россия не представляет серьезной угрозы странам НАТО, поскольку не способна достичь успеха в войне против Украины. В то же время он считает, что Украина потерпит поражение.

В то же время, за последние три года Украина значительно продвинулась в развитии беспилотных систем. Одним из самых ярких примеров является многоцелевой морской дрон Magura V7, который, по оценке The New York Times, стал символом инновационного подхода к ведению войны.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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