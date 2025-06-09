Почему сын Наталки Денисенко почти год не чистит зубы - детали

Кратко:
- Наталка Денисенко назвала привычки сына
- Что она ему позволяет по утрам
Украинская известная актриса Наталка Денисенко рассказала поклонникам, какие есть привычки у ее единственного сына.
На своей странице в соцсетях знаменитость призналась, что в течение учебного года не умывает с утра сына и он не чистит зубы.
"Мне жалко его будить, и я одеваю его в постели и везу в школу. Он еще досыпает в машине 10 минут", – написала Наталка.
Смотрите видео, где Денисенко собирает сына в школу:
Также она сообщила, что завтракает мальчик в школе, поэтому он успевает дольше поспать.
Напомним, совсем недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.
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Кто такая Наталка Денисенко?
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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