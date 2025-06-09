Почему сын Наталки Денисенко почти год не чистит зубы - детали

Наталка Денисенко объяснила, почему она это позволяет сыну.

https://glavred.info/starnews/pochemu-syn-natalki-denisenko-pochti-god-ne-chistit-zuby-detali-10672043.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Наталка Денисенко назвала привычки сына

Что она ему позволяет по утрам

Украинская известная актриса Наталка Денисенко рассказала поклонникам, какие есть привычки у ее единственного сына.

На своей странице в соцсетях знаменитость призналась, что в течение учебного года не умывает с утра сына и он не чистит зубы.

видео дня

"Мне жалко его будить, и я одеваю его в постели и везу в школу. Он еще досыпает в машине 10 минут", – написала Наталка.

Смотрите видео, где Денисенко собирает сына в школу:

Наталка Денисенко с сыном / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Также она сообщила, что завтракает мальчик в школе, поэтому он успевает дольше поспать.

Денисенко и Фединчик ранее много снимались вместе / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Напомним, совсем недавно стало известно о разводе Наталки с Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте, хотя поклонники ранее уже предполагали, что в их браке есть проблемы.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред