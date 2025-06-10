Оскароносная Билли Айлиш перестала скрывать нового бойфренда

Айлиш засняли во время флирта и поцелуев с избранником.

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Билли Айлиш личная жизнь - с кем встречается Billie Eilish / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

У Билли Айлиш новый роман

Певица попала в объективы папарацци с актером Нэтом Вулффом

Первая известность пришла к американской певице Билли Айлиш, когда ей было всего 13 лет. С тех пор она попала под пристальное внимание общественности, поэтому личную жизнь старается скрывать - каждый шаг 23-летней звезды становится достоянием общественности.

Однако Айлиш не удалось скрыть ее новый роман - с актером Нэтом Вулффом. Backgrid поделились снимками артистов в Венеции. Их засняли, когда пара пила шампанское и целовалась на балконе.

видео дня

Вулфф старше Айлиш на 7 лет. Первые слухи про их роман стали появляться в 2024 году, после того как Нэт сыграл бойфренда в клипе на песню Билли Chihiro.

До Нэта Вулффа Билли Айлиш встречалась с репером 7:AMP (2018-2019), актером Мэттью Тайлером Ворсом (2021-2022) и с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Разерфордом (2022-2023).

Фото Билли Айлиш с Нэтом Вулффом смотрите тут.

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Кто такая Билли Айлиш? Билли Айлиш - американская певица и автор-исполнитель. Обладательница множества наград, включая два Оскара, девять премий Грэмми, две American Music Awards, двадцать рекордов Книги рекордов Гиннесса, семь MTV Video Music Awards, четыре Brit Awards и два Золотых глобуса. Она стала вторым артистом в истории Грэмми, выигравшим все четыре основные номинации — "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель" — в один год. Также Айлиш — первый человек, родившийся в XXI веке, получивший Оскар, и самый молодой двукратный лауреат этой премии, сообщает Википедия.

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