American Music Awards 2025: кто стал артистом года

Вы узнаете:
- Как прошла церемония American Music Awards 2025
- Кто стал триумфатором премии
В ночь с 26 на 27 мая прошла церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2025.
Событие отгремело в Лас-Вегасе и настоящей триумфаторкой стала певица Билли Айлиш, одержав победу во всех категориях, где ее номинировали. Кстати, артистка не присутствовала на церемонии, поскольку находится в мировом турне.
Также важные награды получили Леди Гага и Бруно Марс после успеха их совместного хита Die With a Smile, а ведущей события стала Дженнифер Лопес.
Победители American Music Awards 2025
- Артист года – Билли Айлиш
- Лучший новый исполнитель – Грейси Абрамс
- Альбом года – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
- Песня года – Birds of a Feather (Билли Айлиш)
- Лучшая коллаборация – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
- Лучшая социальная песня – Anxiety (Doechii)
- Лучший гастролирующий артист – Билли Айлиш
- Лучший видеоклип – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
- Лучший поп-артист – Бруно Марс
- Лучшая поп-артистка – Билли Айлиш
- Лучший поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
- Лучшая поп-песня – Birds of a Feather (Билли Айлиш)
Смотрите клип Birds of a Feather:
- Лучший кантри-певец – Post Malone
- Лучшая кантри-певица – Бейонсе
- Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay
- Лучший кантри-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)
- Лучшая кантри-песня – I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)
- Лучший хип-хоп артист – Эминем
- Лучшая хип-хоп артистка – Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Эминем)
- Лучшая хип-хоп песня – Not Like Us (Кендрик Ламар)
- Лучший R&B певец – The Weeknd
- Лучшая R&B певица – SZA
- Лучший R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
- Лучшая R&B песня – Saturn (SZA)
- Лучший латиноамериканский артист – Бэд Банни
- Лучшая латиноамериканская артистка – Бекки Джи
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
- Лучший латиноамериканский альбом – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Бед Банни)
- Лучшая латиноамериканская песня - Soltera (Шакира)
- Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots
- Лучший рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)
- Лучшая рок-песня – The Emptiness Machine (Linkin Park)
- Лучший танцевальный / электроартист – Леди Гага
Смотрите клип Lady Gaga и Bruno Mars:
- Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2
- Лучший афробит исполнитель – Tyla
- Лучший K-Pop исполнитель – RM (Ким Намджун)
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.
А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.
Вас может заинтересовать:
- "Уже нет с нами": Вера Кекелия призналась, с какими трудностями она столкнулась
- "Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии
- "Сыночка с мамочкой": Даша Квиткова впервые публично показала своего избранника
Что такое American Music Awards?
American Music Awards (AMAs) — ежегодная американская музыкальная премия, которую с 1974 года проводит Dick Clark Productions. Номинанты выбираются на основе коммерческих показателей, таких как продажи и ротация по радио, а победители определяются путем голосования публики на официальном сайте премии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред