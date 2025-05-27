American Music Awards 2025: кто стал артистом года

Победители премии уже получили свои награды.

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American Music Awards 2025 - победители / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amas/

Вы узнаете:

Как прошла церемония American Music Awards 2025

Кто стал триумфатором премии

В ночь с 26 на 27 мая прошла церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2025.

Событие отгремело в Лас-Вегасе и настоящей триумфаторкой стала певица Билли Айлиш, одержав победу во всех категориях, где ее номинировали. Кстати, артистка не присутствовала на церемонии, поскольку находится в мировом турне.

Также важные награды получили Леди Гага и Бруно Марс после успеха их совместного хита Die With a Smile, а ведущей события стала Дженнифер Лопес.

Победители American Music Awards 2025

Артист года – Билли Айлиш

Лучший новый исполнитель – Грейси Абрамс

Альбом года – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

Песня года – Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Лучшая коллаборация – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

Лучшая социальная песня – Anxiety (Doechii)

Лучший гастролирующий артист – Билли Айлиш

Лучший видеоклип – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)

Лучший поп-артист – Бруно Марс

Лучшая поп-артистка – Билли Айлиш

Лучший поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)

Лучшая поп-песня – Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Смотрите клип Birds of a Feather:

Лучший кантри-певец – Post Malone

Лучшая кантри-певица – Бейонсе

Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay

Лучший кантри-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)

Лучшая кантри-песня – I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)

Лучший хип-хоп артист – Эминем

Лучшая хип-хоп артистка – Megan Thee Stallion

Лучший хип-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Эминем)

Лучшая хип-хоп песня – Not Like Us (Кендрик Ламар)

Лучший R&B певец – The Weeknd

Лучшая R&B певица – SZA

Лучший R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)

Лучшая R&B песня – Saturn (SZA)

Лучший латиноамериканский артист – Бэд Банни

Лучшая латиноамериканская артистка – Бекки Джи

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda

Лучший латиноамериканский альбом – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Бед Банни)

Лучшая латиноамериканская песня - Soltera (Шакира)

Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots

Лучший рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)

Лучшая рок-песня – The Emptiness Machine (Linkin Park)

Лучший танцевальный / электроартист – Леди Гага

Смотрите клип Lady Gaga и Bruno Mars:

Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2

Лучший афробит исполнитель – Tyla

Лучший K-Pop исполнитель – RM (Ким Намджун)

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

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Что такое American Music Awards? American Music Awards (AMAs) — ежегодная американская музыкальная премия, которую с 1974 года проводит Dick Clark Productions. Номинанты выбираются на основе коммерческих показателей, таких как продажи и ротация по радио, а победители определяются путем голосования публики на официальном сайте премии.

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