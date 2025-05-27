Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

American Music Awards 2025: кто стал артистом года

Элина Чигис
27 мая 2025, 12:24
169
Победители премии уже получили свои награды.
American Music Awards 2025
American Music Awards 2025 - победители / коллаж: Главред, фото: instagram.com/amas/

Вы узнаете:

  • Как прошла церемония American Music Awards 2025
  • Кто стал триумфатором премии

В ночь с 26 на 27 мая прошла церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2025.

Событие отгремело в Лас-Вегасе и настоящей триумфаторкой стала певица Билли Айлиш, одержав победу во всех категориях, где ее номинировали. Кстати, артистка не присутствовала на церемонии, поскольку находится в мировом турне.

Также важные награды получили Леди Гага и Бруно Марс после успеха их совместного хита Die With a Smile, а ведущей события стала Дженнифер Лопес.

Победители American Music Awards 2025

  • Артист года – Билли Айлиш
  • Лучший новый исполнитель – Грейси Абрамс
  • Альбом года – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
  • Песня года – Birds of a Feather (Билли Айлиш)
  • Лучшая коллаборация – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
  • Лучшая социальная песня – Anxiety (Doechii)
  • Лучший гастролирующий артист – Билли Айлиш
  • Лучший видеоклип – Die With a Smile (Бруно Марс и Леди Гага)
  • Лучший поп-артист – Бруно Марс
  • Лучшая поп-артистка – Билли Айлиш
  • Лучший поп-альбом – Hit Me Hard and Soft (Билли Айлиш)
  • Лучшая поп-песня – Birds of a Feather (Билли Айлиш)

Смотрите клип Birds of a Feather:

  • Лучший кантри-певец – Post Malone
  • Лучшая кантри-певица – Бейонсе
  • Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay
  • Лучший кантри-альбом – Cowboy Carter (Бейонсе)
  • Лучшая кантри-песня – I Had Some Help (Post Malone и Морган Уоллен)
  • Лучший хип-хоп артист – Эминем
  • Лучшая хип-хоп артистка – Megan Thee Stallion
  • Лучший хип-хоп альбом – The Death of Slim Shady (Эминем)
  • Лучшая хип-хоп песня – Not Like Us (Кендрик Ламар)
  • Лучший R&B певец – The Weeknd
  • Лучшая R&B певица – SZA
  • Лучший R&B альбом – Hurry Up Tomorrow (The Weeknd)
  • Лучшая R&B песня – Saturn (SZA)
  • Лучший латиноамериканский артист – Бэд Банни
  • Лучшая латиноамериканская артистка – Бекки Джи
  • Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julion Alvarez Y Su Norteño Banda
  • Лучший латиноамериканский альбом – DeBÍ TiRAR MáS FOToS (Бед Банни)
  • Лучшая латиноамериканская песня - Soltera (Шакира)
  • Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots
  • Лучший рок-альбом – Clancy (Twenty One Pilots)
  • Лучшая рок-песня – The Emptiness Machine (Linkin Park)
  • Лучший танцевальный / электроартист – Леди Гага

Смотрите клип Lady Gaga и Bruno Mars:

  • Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2
  • Лучший афробит исполнитель – Tyla
  • Лучший K-Pop исполнитель – RM (Ким Намджун)

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

Вас может заинтересовать:

Что такое American Music Awards?

American Music Awards (AMAs) — ежегодная американская музыкальная премия, которую с 1974 года проводит Dick Clark Productions. Номинанты выбираются на основе коммерческих показателей, таких как продажи и ротация по радио, а победители определяются путем голосования публики на официальном сайте премии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес голливуд новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:42Украина
Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:32Война
Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

12:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Ударит +29 градусов: стала известна дата, когда в Украину придет летняя жара

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

Сорвут золотой куш с неба: какие ТОП-5 знаков зодиака озолотятся этим летом

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Верховная Рада в трауре: оборвалась жизнь известного депутата трех созывов

Не просто интуиция - 3 знака зодиака, которые имеют "шестое чувство"

Не просто интуиция - 3 знака зодиака, которые имеют "шестое чувство"

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

Последние новости

13:42

В прифронтовых регионах Украины строятся сотни подземных школ – Федоров

13:35

В России цинично оправдывают удары по Украине: что придумали в Кремле

13:32

Меморандум РФ о завершении войны в Украине будет содержать ключевой срок - Захарова

13:27

"Версаль" под Хмельницком восхищал королей: как он выглядит сейчасВидео

13:27

"Загонял себя в яму": Wellboy впервые подтвердил лечение в психдиспансере

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
13:21

Как приготовить моцареллу дома: простой рецепт всего из трех ингредиентов

13:12

РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак" – генерал ВСУ

13:06

Цены впечатляют: в столице Украины заметно подскочила стоимость квартир

12:41

Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

Реклама
12:37

В сервисных центрах МВД перебои в предоставлении ряда услуг: в чем причина

12:36

Не 33, как все думают: сколько букв было в украинском алфавите сначала

12:32

"С меня хватит": в Сенате США требуют от Трампа ударить санкциями по РФ

12:31

"Жара еще будет": синоптик сказала, где в Украине солнце пригреет до +24 °C

12:31

"Бесконечный" запас: эксперт оценил, на сколько лет войны у РФ хватит денегВидео

12:24

American Music Awards 2025: кто стал артистом года

11:58

В плену РФ погибли более 200 украинских военных – Associated Press

11:52

Отключения света могут вернуться: эксперт объяснил, когда и почему

11:52

Амбасадор "Шахтера" Квиткова и "динамовец" Бражко: бывшие новой парочки

11:49

Гороскоп Таро на новолуние 27 мая: Водолеям - выбор, Ракам - белая полоса, Львам - победаВидео

11:48

Как защитить кран от накипи: дедовский метод, который работает на все 100%

Реклама
11:39

В Украине неожиданно подешевел базовый продукт: на сколько упали цены

11:18

Ложные цели отвлекают ПВО: в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

10:50

Лунный календарь стрижек на июнь 2025

10:50

Стянули большие резервы: враг пытается захватить еще один город Украины

10:49

Исполнитель роли Сулеймана из "Великолепного века" получил тюремный срок

10:47

Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

10:46

Китайский гороскоп на завтра 28 мая: Петухам - конфликты, Крысам - проблемы

10:44

Погрешность на 20 км/ч отменят: Рада готовит новые штрафы за превышение скорости

10:16

Посевной календарь на июнь 2025: что еще не поздно посадить

10:16

Взрывы гремели в нескольких областях РФ: детали массированной атаки дроновВидео

10:11

РФ запустила по Украине десятки дронов, есть "прилеты": деталиФото

10:07

Не от суррогатной матери: Киркоров планирует третьего ребенка

09:53

Гривня будет выглядеть по-другому: в НБУ заинтриговали украинцев

09:51

Контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились – СМИ

09:29

Здание ФСБ взлетело на воздух: ВСУ взорвали пункт управления РФ в приграничьеВидео

09:29

Нам сняли ограничения по дальнобойному оружию: куда теперь долетитмнение

09:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 мая (обновляется)

08:59

Украина может вернуть Крым: генерал Ходжес назвал способ

08:50

"Сыночка с мамочкой": Даша Квиткова впервые публично показала своего избранника

08:38

Карта Deep State онлайн за 27 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:22

РФ меняет стратегию удара: в ISW раскрыли направление новой угрозы

08:13

"Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии

07:46

Поставки оружия оккупантам затруднены: партизаны совершили успешную диверсию в РФ

06:57

Трамп разочарован и может ввести новые санкции против РФ: в WSJ назвали сроки

06:24

Россия хочет умереть, без прямого нападения на НАТО не обойтисьмнение

05:44

Гороскоп на завтра 28 мая: Весам - зависть, Стрельцам - неожиданные деньги

05:00

Тест на IQ: найдите 5 тюленей среди моржей за 5 секунд

04:35

Как сказать на украинском "пионы": многие украинцы делают большую ошибкуВидео

03:32

Почему автомобильные шины черного цвета: правильный ответ знают единицы

02:50

Приманки отвлекают ПВО: раскрыта тактика массированных обстрелов Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять