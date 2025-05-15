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Расквасила нос: Дженнифер Лопес получила травму на репетиции

Анна Подгорная
15 мая 2025, 02:15
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Джей Ло немного переусердствовала, и теперь результат "налицо".
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес новости - Джей Ло травмировала лицо на репетиции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Вкратце:

  • Дженнифер Лопес станет ведущей AMAs в этом году
  • На репетиции Джей Ло разбила нос

26 мая состоится церемония награждения музыкальной премии American Music Awards. Ведущей в этом году станет певица и актриса Дженнифер Лопес.

Эту роль звезда уже исполняла десять лет назад, в 2015 году, поэтому к подготовке к своему грандиозному возвращению она отнеслась со всей серьезностью. Увы, на репетициях Джей Ло ожидало несчастье.

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В своем блоге в Instagram артистка показалась с пакетиком льда, который она прикладывала к глазу и носу. Позже появилось еще одно фото - под глазами залегли темные круги, на переносице опухшего носа виднеется рассечение. Лопес объяснила, что травму она получила во время отработки номера для AMAs.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес новости - Джей Ло травмировала лицо на репетиции / instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес новости - Джей Ло травмировала лицо на репетиции / instagram.com/jlo

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Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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