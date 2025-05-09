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Дженнифер Лопес рассказала, как дети пережили ее развод с Беном Аффлеком

Анна Подгорная
9 мая 2025, 01:30
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17-летние Макс и Эмми своими глазами видели все взлеты и падения Беннифер.
Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - как дети Джей Ло пережили развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Кратко:

  • Дети Лопес и Аффлека подружились, поэтому и для них развод оказался непростым
  • Макс и Эмми сильно переживали за эмоциональное состояние матери
  • Джей Ло рассказала про обещание, которое она дала детям после расставания с Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала мамой в феврале 2008 года: в браке с певцом Марком Энтони появились на свет двойняшки - сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел). Развод родителей, который состоялся в 2011 (официально завершился в 2014 году - прим. редактора), Макс и Эмми помнят плохо. В отличие от расставания Джей Ло с ее третьим мужем - актером и режиссером Беном Аффлеком.

Беннифер восстановили свои отношения в 2021 году, через 18 лет после того, как сорвалась их первая помолвка, и поженились в июле 2022-го. К сожалению, брак продержался менее двух лет: в апреле 2024-го Лопес подала на развод, а в зимой 2025-го процесс официально завершился.

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Бен Аффлек также является родителем - в его браке с актрисой Дженнифер Гарнер появилось трое детей. По возрасту они приблизительно такие же, как и Макс с Эмми.

Когда Аффлек и Лопес начали встречаться, а затем поженились, праздники и важные мероприятия все пятеро детей проводили, как семья, что очень из сблизило. Поэтому разрыв был сложным не только для Бена и Джен, но и для их детей.

Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес с Максом / instagram.com/jlo

В недавнем интервью для издания El País Дженнифер Лопес призналась, что последний год был для непростым - развод подкосил ее и ее детей, которые были расстроены, но больше всего переживали за маму. Теперь, через год после ее расставания с Аффлеком, Джен, Макс и Эми чувствуют, что все наконец начинает приходить в норму.

"Ты находишься на этих американских горках, на этой карусели жизни, ты крутишься по кругу... Все ошибаются. Нет ни одного человека на планете, который бы не совершил ошибку. Это то, чему мне нужно было научиться. Мне также приходится проходить через разные вещи, не так ли? Я должна усвоить эти уроки, чтобы развиваться и расти. Я сказала (детям): "Обещаю, что вы увидите, как я пройду это трудное время, и стану сильнее и лучше". Я им это пообещала, я это сделала. И они это чувствуют сейчас. Я горжусь собой за это. Я горжусь тем, что смогла провести своих детей через трудные времена, что они стали сильнее и лучше благодаря этому", - поделилась Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес с Эмми / instagram.com/jlo

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Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт сделал предложение Инес Де Рамон. 32-летняя подруга актера ждала этого более двух лет - положение усложнял его затянувшийся развод.

Также стало известно, что друг Украины, оскароносный актер, режиссер и общественный деятель Шон Пенн привез с фронта символическую татуировку после недавнего визита в нашу страну.

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Кто такая Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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