"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес "продержались" в браке менее двух лет.

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Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Лопес - детали / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Аффлек и Лопес дважды пытались создать семью

Обе попытки закончились крахом

Бен Аффлек впервые за год с момента расставания с Джей Ло обсудил это

Летом 2002 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес закрутили бурный роман, и уже в ноябре объявили о помолвке. Чуть меньше года у пары заняла подготовка к свадьбе, которой, впрочем, не суждено было сбыться - 13 сентября 2003 года, за день до церемонии, Беннифер объявили о расставании. Причиной, по слухам, стали проблемы Аффлека с алкоголем.

Тем не менее поклонники пары были убеждены, что артиста просто суждено быть вместе. И в какой-то мере оказались правы: весной 2021 года появились первые слухи про воссоединение Бена и Джей Ло. Как и в первый раз, их отношения развивались очень быстро, что привело к свадьбе в июле 2022 года.

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Увы, вопреки сильным чувствам, семейная идиллия длилась недолго. Весной 2024 года стали появляться первые слухи о том, что Аффлек и Лопес разводятся, а в августе Дженнифер подала заявление о разводе. Оно вступило в силу январе 2025 года.

Дженнифер Лопес впервые заговорила открыто про развод с Беном Аффлеком еще осенью 2024 года - ничего удивительного, ведь их двум романам и короткому браку энергичная артистка успела посвятить фильм, альбом, охотно обсуждала их в прессе. Аффлек в этом плане более закрытый, и расставание с возлюбленной решился обсудить лишь сейчас.

Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Лопес - детали / ua.depositphotos.com

В интервью для журнала GQ актер признался, что сохраняет уважительные отношения с бывшей супругой. "Я не испытываю ничего, кроме уважения. Наверное, есть такая тенденция - смотреть на расставания и пытаться выявить первопричины или что-то в этом роде. Но, честно говоря, как я уже сказал, правда гораздо более банальна, чем, возможно, люди могли бы поверить или заинтересоваться. Да, здесь нет ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриги. Правда в том, что когда вы говорите с кем-то: "Эй, что случилось?" Нет никакого: "Вот что случилось". Это просто история о людях, которые пытаются разобраться в своей жизни и отношениях так, как мы все обычно делаем", - рассказал Бен Аффлек.

Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Лопес - детали / ua.depositphotos.com

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Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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