Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Два десятилетия понадобилось Беннифер для того, чтобы понять, что они не могут друг без друга, и лишь два года - чтобы разойтись на всегда.

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Развод Лопес и Аффлека - Дженнифер Лопес развелась с Беном Аффлеком / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022

В апреле 2024-го Джей Ло подала на развод

Это была вторая попытка Бен и Джен создать семью - в 2003 году пара разорвала помолвку за день до свадьбы

Летом 2024 года подтвердились слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приняли решение развестись после двух лет официального брака. Инициатором разрыва стала Джей Ло, которая подала заявление еще весной.

Сегодня стало известно, что в любовной истории, которая началась между артистами еще в начале двухтысячных, окончательно поставлена точка, сообщает издание People.

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6 января Верховный суд Лос-Анджелеса получил документы, согласно которым все имущественные вопросы между бывшими супругами урегулированы в частном порядке, а это значит, что Лопес и Аффлек официально признают, что готовы развестись. Решение суда про окончательное расторжение брака ожидается в феврале 2025 года, сообщает АР.

Отмечается, что имущество пара делила без адвокатов: каждый остался при своих заработках, которые получил до и во время брака. Также никто из супругов не будет платить другому алименты.

Несмотря на расставание Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются поддерживать дружеские отношения - бывшие возлюбленные не отрицают того, что их жизни отныне навеки связаны, даже вопреки разводу. К тому же дети артистов от предыдущих отношений успели сильно привязаться друг к другу.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, который длился целых 8 лет. Пара была в отношениях 10 лет, 2 года из которых - в официальном браке.

Также Дженнифер Лопес, которая весной 2024 года официально разошлась с Беном Аффлеком, заподозрили в романе с голливудской звездой, которая значительно старше нее.

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Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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