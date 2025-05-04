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Теракт на концерте Леди Гаги: в полиции раскрыли детали сложной операции

Анна Подгорная
4 мая 2025, 22:37
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Правоохранители Рио-де-Жанейро предотвратили серию взрывов.
Леди Гага
Леди Гага теракт в Рио-де-Жанейро - как в Бразилии избежали трагедии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ladygaga

Вкратце:

  • Во время концерта Леди Гаги в Рио готовился акт террора
  • Подозреваемые таким образом искали известности

На пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро Леди Гага дала бесплатный концерт. Посмотреть на артистку собрались под открытым небом более 2 миллионов фанатов ее творчества.

Однако это событие могло обернуться трагедией. Радикально настроенная группировка через социальные сети вербовала подростков для организации в толпе террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств. Таким образом злоумышленники, которые использовали язык ненависти по отношению к детям, молодежи и ЛГБТ-сообществу, пропагандировали сэлфхарм и распространение жестокого контента, рассчитывали получить известность в Сети, сообщает ВВС.

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Полиция Рио-де-Жанейро задержала подозреваемых в планировке терактов. Операцию "Фальшивый монстр" развернули после наводки полицейской разведки штата Рио-де-Жанейро - правоохранители обнаружили в Интернете сообщества, поощряющие насилие среди подростков с использованием закодированного языка и экстремистской символики.

Безопасность на концерте Леди Гаги в Рио обеспечивали более 5 тыс. полицейских с металлоискателями, дроны, которые наблюдали за толпой зрителей с воздуха, и камеры с распознаванием лиц.

Сама певица пока не прокомментировала опасность, которая могла превратить ее концерт в трагедию. В Instagram она опубликовала фотографии с мероприятия и слова благодарности поклонникам: "Ничто не могло подготовить меня к этому чувству, которое я испытала во время вчерашнего концерта, - абсолютной гордости и радости, которые я пережила, исполняя песни для народа Бразилии. От вида толпы во время моей вступительной песни у меня перехватило дыхание. Ваше сердце сияет так ярко, ваша культура такая живая и особенная, надеюсь, вы знаете, как я благодарна за то, что разделила с вами этот исторический момент. Я бы хотела поделиться этим чувством со всем миром - знаю, что не могу, но могу сказать следующее: если вы сбились с пути, вы сможете найти дорогу обратно, если будете верить в себя и упорно трудиться. Вы можете обрести чувство собственного достоинства, снова и снова предаваясь своей страсти и своему ремеслу, подталкивая себя к новым высотам - вы можете поднять себя, даже если это займет некоторое время. Спасибо Рио за то, что ждал моего возвращения. Спасибо маленьким монстрам по всему миру. Я люблю вас. Я никогда не забуду этот момент. Лапки вверх, маленькие монстры. Благодарю. С любовью, Мама-монстр".

Леди Гага
Леди Гага обратилась к поклонникам / instagram.com/ladygaga

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Кто такая Леди Гага?

Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) - американскя певица, автор песен, продюсер, актриса. Обладательница премий "Оскар" (2019) и "Золотой Глобус" (2016, 2019), а также одинадцати статуэток "Грэмми". Дискография Леди Гаги насчитывает 7 студийных альбома, 32 сингла и 19 видеоклипов.

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