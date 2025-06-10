Как избавиться от белокрылки на капусте без химии: эффективный метод

Вы узнаете:
- Что такое белокрылка
- Как бороться с белокрылкой без химии
Белокрылка - вредитель, который может превратить урожай в пожелтевшие листья и вовсе оставить без овощей. Главред выяснил, как народными методами избавиться от неприятных насекомых.
Белокрылка капустная (*Aleyrodes proletella*) - мелкое насекомое, размером до 1,5-2 мм, с белыми крыльями, покрытыми восковым налетом. Оно поселяется на нижней стороне листьев, высасывает сок и оставляет липкие выделения, провоцирующие грибковые болезни.
Чаще всего причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Если не действовать быстро, эти облака из насекомых уничтожат капусту за считанные недели. Однако, автор YouTube-канала "Marina Life_ Жизнь за городом" поделилась своим способом борьбы с белокрылкой - она просто смывает вредителя с растений сильным напором воды из шланга. По ее мнению, это самый простой и самый результативный метод, который ей приходилось использовать.
Блогер отметила, что сбитая потоком воды белокрылка уже не может выбраться из грязи, в которой оказалась. Кроме того, если вода холодная, то насекомые просто погибнут.
"Конечно, если белокрылки будет много, то придется обрабатывать", - предупредила огородница.
Она добавила, что в качестве профилактики появления белокрылки можно использовать агроволокно.
Как бороться с белокрылкой без химии - смотрите видео:
Другие новости:
- Какие цветы еще можно посеять в июне: 10 оптимальных вариантов
- Подкормка томатов от А до Я: как получить роскошный урожай
- Свекла вырастет большой и сочной: чем подкормить овощ в июне без химии
Что за овощ - белокочанная капуста?
Белокочанная капуста - овощная культура, ценный и широко распространенный пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред