Как избавиться от белокрылки на капусте без химии: эффективный метод

Белокрылка особенно опасна для капусты, насекомые могут оставить вас без урожая.

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Как бороться с белокрылкой народными методами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое белокрылка

Как бороться с белокрылкой без химии

Белокрылка - вредитель, который может превратить урожай в пожелтевшие листья и вовсе оставить без овощей. Главред выяснил, как народными методами избавиться от неприятных насекомых.

Белокрылка капустная (*Aleyrodes proletella*) - мелкое насекомое, размером до 1,5-2 мм, с белыми крыльями, покрытыми восковым налетом. Оно поселяется на нижней стороне листьев, высасывает сок и оставляет липкие выделения, провоцирующие грибковые болезни.

Чаще всего причиной появления и распространения белокрылки является высокая температура и повышенная влажность. Если не действовать быстро, эти облака из насекомых уничтожат капусту за считанные недели. Однако, автор YouTube-канала "Marina Life_ Жизнь за городом" поделилась своим способом борьбы с белокрылкой - она просто смывает вредителя с растений сильным напором воды из шланга. По ее мнению, это самый простой и самый результативный метод, который ей приходилось использовать.

Блогер отметила, что сбитая потоком воды белокрылка уже не может выбраться из грязи, в которой оказалась. Кроме того, если вода холодная, то насекомые просто погибнут.

"Конечно, если белокрылки будет много, то придется обрабатывать", - предупредила огородница.

Она добавила, что в качестве профилактики появления белокрылки можно использовать агроволокно.

Как бороться с белокрылкой без химии - смотрите видео:

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Что за овощ - белокочанная капуста? Белокочанная капуста - овощная культура, ценный и широко распространенный пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".

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