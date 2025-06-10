"Серьезный удар": Золотарев оценил последствия ссоры с Маском для Трампа

Демократы с большой вероятностью возьмут реванш, считает Андрей Золотарев.

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Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились: какими могут быть последствия / Коллаж: Главред, фото: сайт ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

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Грозит ли Трампу импичмент

Какие последствия ждут трампистов

Последствия конфликта между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском могут оказаться гиперразрушительными для трампистов. Поэтому команда Трампа приложит все усилия, чтобы загладить этот скандал. Впрочем, импичмент Трампу не грозит. Об этом в комментарии Главреду сказал политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, Илон Маск – человек с очень большими амбициями, потому конфликт с Трампом был неизбежен.

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"Для трампистов (тех самых MAGA) последствия скандала Трампа и Маска могут оказаться гиперразрушительными. Поскольку впереди 2026 год – год промежуточных выборов. Не зря Маск сказал, что Трамп благодаря ему не только победил, но и получил большинство в Конгрессе и Сенате. Учитывая политическую систему США, президент, чтобы не быть "хромой уткой", должен опираться на большинство. А большинство может быть утрачено, если все будет идти так же, как сейчас идет у Трампа: успехов нет, на это накладываются внутренние дрязги, разборки и скандальные подробности (Маск намекнул на участие Трампа в вечеринках Эпштейна). В таких условиях демократы с большой вероятностью возьмут реванш", - считает Золотарев.

"Если учесть, что эта борьба между трампистами и демократами, между консерваторами глобалистами носит экзистенциальный характер, можно представить последствия", - добавил он.

Золотарев напомнил, что Маск среди прочего призвал объявить Трампу импичмент.

"Однако эта идея не получит развития. Республиканцы это не подхватят. Даже те, кто относятся к Трампу критически, вряд ли выступят в качестве "полезных идиотов" для демократов и Маска", - сказал политолог.

В целом, конфликт Трампа и Маска будет серьезнейшим репутационным ударом по президенту США.

"От него сейчас отваливаются "ситуативные попутчики", голосовавшие не за Трампа, а против демократов, Байдена и Харрис. А таких было очень много. При отсутствии успехов во внутренней и внешней политике Трампа этот процесс будет набирать обороты", - добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ссора Трампа и Маска - что известно

Как писал Главред, в какой-то момент Илон Маск исчез из публичного пространства. По данным Politico, некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

Трамп объявил, что Маск уходит из администрации. Это произошло на фоне сообщений о том, что их отношения обострились. В конечном итоге, их ссора перешла в публичную плоскость после того, как Маск публично раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах. Предприниматель назвал его "отвратительной мерзостью", резко выступив против увеличения дефицита бюджета США.

Маск даже запустил опрос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в котором предложил создать новую политическую партию в США. Трамп, в свою очередь, пригрозил Маску прекратить финансирование.

Президент США Трамп жестко раскритиковал Маска. Лидер США заявил, что ранее поддерживал Маска, но теперь испытывает глубокое разочарование.

В свою очередь, Маск заявил, что именно его поддержка якобы помогла главе Белого дома победить на выборах. Также он намекнул на то, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна", хотя позже это сообщение миллиардер все же удалил.

На этом скандал не закончился. Трамп заявил, что Маск "сошел с ума", а в частных беседах обозвал его "заядлым наркоманом".

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Дело Эпштейна - что известно Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В 2008 году он признал свою вину. В тюрьме миллиардер провел 13 месяцев. В июле 2019-го Эпштейна повторно арестовали по федеральным обвинениям в торговле людьми, ему грозило до 40 лет лишения свободы. В августе того же года финансиста нашли мертвым в камере Нью-Йорка. По официальной версии, он совершил самоубийство. Ключевой фигурой дела Эпштейна также стала Джилейн Максвелл - его помощница, которую в 2021 году приговорили к 20 годам заключения за соучастие. Расследование разоблачило связи Эпштейна с рядом влиятельных лиц. Среди них – Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю. Ни одному из них не предъявили официальные обвинения. В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна.

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