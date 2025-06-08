Ссора Трампа и Маска: президент США жестко обозвал миллиардера

Американский президент Дональд Трамп назвал Маска "заядлым наркоманом".

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Трамп назвал Маска наркоманом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

О чем говорится:

Трамп и Маск сильно поссорились

Трамп назвал Маска наркоманом

Американский президент Дональд Трамп поссорился с миллиардером Илоном Маском. После ссоры Трамп внезапно даже обозвал Маска. Об этом сообщает The Washington Post.

Маску назначили кетамин для лечения депрессии. Во время предвыборной кампании он употреблял много этих лекарств. Трамп и Макс ссорились, американский президент просил окружающих не усугублять ситуацию подливанием масла в огонь.

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Впоследствии все же разрыв между Маском и Трампом стал очевидным. Миллиардер поссорился также с членами Кабинета министров и подрался с одним из них. О разладе сообщали многие люди.

"Президент Трамп и вся администрация будут продолжать важную миссию сокращения расточительства, мошенничества и злоупотреблений со стороны нашего федерального правительства от имени налогоплательщиков, и принятие законопроекта "Единый большой прекрасный закон" имеет решающее значение для достижения этой миссии"", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

После одного из разговоров Трамп даже не выдержал и назвал Маска "заядлым наркоманом". Он добавил, что не планирует мириться с Маском и ранее ему давали "много поблажек".

Кто такой Илон Маск / Главред - инфографика

Острая публичная ссора между Маском и Трампом - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал своего друга и советника - миллиардера Илона Маска. Лидер США заявил, что ранее поддерживал Маска, но теперь испытывает глубокое разочарование. Известно, что раскол между Дональдом Трампом и Илоном Маском обострился после того, как Маск публично раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах.

Предприниматель назвал его "отвратительной мерзостью", резко выступив против увеличения дефицита бюджета США. В соцсети X Маск продолжил публичные нападки, иронично назвав законопроект Трампа "Big Ugly Bill" ("большой отвратительный законопроект"). Маск даже запустил опрос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), в котором предложил создать новую политическую партию в США. Трамп, в свою очередь, пригрозил Маску прекратить финансирование.

Напомним, в СМИ ранее сообщали, что Илон Маск исчез из публичного пространства, хотя еще недавно активно фигурировал в медиа, соцсетях и политических кругах. По данным Politico, о нем перестали вспоминать и Дональд Трамп, и Белый дом. Это может быть связано с тем, что рейтинг Маска ниже рейтинга Трампа, и его упоминание вредит Республиканской партии. Некоторые республиканцы прямо заявили: "С ним покончено, люди его ненавидят".

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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