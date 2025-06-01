Маск снова удивил комментарием о войне: реакция на удар по авиации РФ

Илон Маск отреагировал на атаку СБУ на аэродромы в России и назвал дроны будущим войны.

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Илон Маск отреагировал на произошедшее в комментарии в соцсети X / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, instagram elonmuskukraine

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Почему Маск не остался в стороне от украинской операции

Как беспилотники становятся новой реальностью современной войны

Чем эта атака может изменить ход конфликта в будущем

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на масштабную спецоперацию Службы безопасности Украины, во время которой были атакованы десятки российских стратегических самолетов. Его комментарий появился на платформе X в ответ на публикацию другого пользователя.

"Украина только что совершила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов за более 1000 км внутри России", - говорится в заметке, под которой Маск оставил свою реакцию. видео дня

Хотя миллиардер воздержался от оценки самой операции, он акцентировал внимание на ее техническом аспекте:

"Дроны - это будущее войны. Пилотируемые летательные аппараты - нет", - написал Маск.

Илон Маск / Главред - инфографика

Напомним, Илон Маск неоднократно оказывался в центре дискуссий, связанных с войной в Украине. В частности, весной он публично комментировал использование Starlink украинскими военными и обвинял Украину в атаке на платформу X.

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Кроме того, как сообщает BBC, аналитик в сфере вооружений Крис Партридж считает, что удары выявили уязвимость ключевых военных активов России. По его словам, среди поврежденных самолетов - стратегические бомбардировщики Ту-95, которые, по данным СБУ, участвовали в массированном ракетном обстреле Украины в начале года.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолета Ту-22М3 или Ту-160.

Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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