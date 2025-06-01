Действовали в 3 часовых поясах прямо под носом ФСБ: Зеленский удивил деталями атаки на РФ

В этой операции было использовано 117 дронов и соответствующее количество операторов.

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Зеленский раскрыл детали атаки на РФ / Коллаж: Главред, фото: СБУ, Владимир Зеленский

Глава СБУ Василий Малюк доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о "блестящем результате" операции "Паутина" с атакой дронов на РФ. Зеленский отметил, что от начала планирования до эффективной реализации прошел 1 год, 6 месяцев и 9 дней.

Это самостоятельный результат Украины и наиболее далеко идущая операция наших защитников и спецслужб.

"Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!" - заявил Зеленский.

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В своем вечернем обращении президент отметил, самое интересное в этой операции заключается в том, что офис нашей операции на территории РФ был непосредственно рядом с управлением ФСБ РФ.

Всего в этой операции было использовано 117 дронов и соответствующее количество операторов.

"Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция ... Действовали наши люди на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал. Действительно приятно, когда вещи, которые санкционировал еще год и шесть месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации. Продолжим эту работу", - рассказал Зеленский.

Также отмечается, что перед началом операции были получены данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. Сейчас сохраняется угроза применения ударных дронов со стороны РФ и ракет "Калибр" с морских носителей.

Удары по РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Мурманской области вспыхнул пожар на военном аэродроме стратегической авиации РФ "Оленья", где прогремели по меньшей мере десять взрывов. Также была атакована авиабаза "Белая". По предварительным оценкам, российские силы могли потерять более 40 стратегических бомбардировщиков.

Впоследствии СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. В результате операции "Паутина" был поражен 41 самолет. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк и команда СБУ.

По информации источников, все участники этой уникальной операции уже длительное время находятся в Украине. Поэтому, если российские власти начнут демонстративные задержания, это будет не более чем показательная акция для собственной аудитории.

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