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Еще одна красная линия: Россия намекает на размещение ракет средней дальности

Руслан Иваненко
9 июня 2025, 23:04
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Москва обвинила США в размещении ракет средней дальности и предупредила о возможном ответе со стороны России.
ракета, Путин
Россия сообщила о завершении ракетного моратория / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

  • РФ может выйти из моратория на ракеты средней и меньшей дальности
  • В МИД РФ заявили о новых ракетных угрозах со стороны США
  • Москва обвинила Вашингтон в размещении ракет в разных регионах мира

Россия рассматривает возможность выхода из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.

По словам дипломата, "мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности подходит к своему логическому завершению". Причиной этого, по словам Рябкова, является рост ракетных угроз для РФ.

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Также он отметил, что США, как считают в Москве, "продолжат размещать больше наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира".

Комплекс Ярс, инфографика
Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

"Реальность такова, что сдержанность, проявленная Россией в условиях после разрыва ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ред.), не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности", - подчеркнул Рябков.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 июня на Курском направлении украинские военные впервые уничтожили российский истребитель Су-35 с помощью западного истребителя F-16. Этот воздушный бой стал историческим, отмечает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Россия не представляет серьезной угрозы странам НАТО, поскольку не способна достичь успеха в войне против Украины. В то же время он считает, что Украина потерпит поражение.

В то же время, за последние три года Украина значительно продвинулась в развитии беспилотных систем. Одним из самых ярких примеров является многоцелевой морской дрон Magura V7, который, по оценке The New York Times, стал символом инновационного подхода к ведению войны.

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Что известно о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Вступил в силу 1 июня 1988 года.

Участники договора взяли обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это первая в истории договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений. wikipedia

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