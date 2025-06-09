Заменил свисток на автомат: в бою с россиянами погиб киевский арбитр

УАФ сообщила о гибели киевского арбитра Василия Гандзия, который воевал против российских захватчиков.

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Футбольное сообщество потеряло еще одного защитника / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/schoolzmina

О главном:

УАФ сообщила о потере футбольного сообщества

Гандзий ранее работал арбитром и наблюдателем арбитража

Его брат Алексей тренирует ДЮФК "Титан Киев"

Арбитр Коллегии футбольных арбитров Киева и наблюдатель арбитража, 43-летний Василий Гандзий, погиб, защищая Украину от российской агрессии. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Василий Гандзий погиб на фронте 2 июня. Прощание с ним состоится 10 июня в 13:15 в Киеве по адресу просп. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя), а похороны - в 15:15 на Лесном кладбище.

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Воспитанник футбольной СДЮСШ "Смена" (Киев), Василий сначала работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а затем стал наблюдателем арбитража, достойно представляя Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей города Киева.

Его брат Алексей Гандзий сейчас тренирует детско-юношеский футбольный клуб "Титан Киев".

Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия.

Прощание состоится 10 июня в 13:15 по адресу: ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Погребение - в 15:15 на Лесном кладбище.

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Украинская ассоциация футбола Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) - всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.

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