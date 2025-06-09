Их слышим каждый день: обнародован перечень слов, которых нет в украинском языке

Вы узнаете:
- Какие слова в украинском языке чаще всего употребляются с ошибками
- Как на украинском сказать "ты прав"
Украинцы едва ли не ежедневно могут употреблять суржиковые слова. Некоторые причем кажутся им привычными и правильными. Главред со ссылкой на tsn.ua нашел семь самых распространенных слов, которых нет в украинском языке, но их постоянно употребляют.
Какие 7 слов в украинском языке чаще всего употребляются с ошибками:
"Даний - цей"
Слово "данный" часто употребляется в значении этот или тот. Впрочем, это неправильно, поскольку является калькой из русского языка - там слово "данный" означает этот, конкретный, избранный. Когда на украинском языке хотим сказать о чем-то конкретном, то стоит употреблять - "цей".
"Знаходиться – перебуває"
Когда говорим, о конкретном месте, лучше говорить "розташований" или "перебуває", а не "находится". Например: дом "розташований" на другой улице.
"Ти правий – ти маєш рацію"
"Ти правий" - словосочетание из русского языка - "ты прав". В украинском языке такого выражения не существует, хотя часто употребляется прилагательное - правый. Вместо "ты прав", по-украински правильно говорить - "ти маєш рацію".
"У більшості випадків – здебільшого"
В украинском языке для обозначения положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого".
"Ясно – зрозуміло"
Вместо "ясно", в украинском языке правильно употреблять "зрозуміло". А "ясно" в украинском языке - это наречие, которое описывает что-то светлое или яркое. Например: ясно сияло солнце в июне.
"Заставляти – змушувати"
В словаре правильная версия слова, обозначающего принуждение к определенному действию, - это "змушувати". А заставлять можно что-то чем-то, например: бабушка заставила подоконник разными вазонами.
Рассрочка - на выплаты
Если говорить о кредитах, то в украинском языке употребляется словосочетание - "на виплату".
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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