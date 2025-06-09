Их слышим каждый день: обнародован перечень слов, которых нет в украинском языке

Ошибаться могут даже те люди, которые всю жизнь говорят на украинском.

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Есть ли в украинском языке слово "ясно" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие слова в украинском языке чаще всего употребляются с ошибками

Как на украинском сказать "ты прав"

Украинцы едва ли не ежедневно могут употреблять суржиковые слова. Некоторые причем кажутся им привычными и правильными. Главред со ссылкой на tsn.ua нашел семь самых распространенных слов, которых нет в украинском языке, но их постоянно употребляют.

Какие 7 слов в украинском языке чаще всего употребляются с ошибками:

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"Даний - цей"

Слово "данный" часто употребляется в значении этот или тот. Впрочем, это неправильно, поскольку является калькой из русского языка - там слово "данный" означает этот, конкретный, избранный. Когда на украинском языке хотим сказать о чем-то конкретном, то стоит употреблять - "цей".

"Знаходиться – перебуває"

Когда говорим, о конкретном месте, лучше говорить "розташований" или "перебуває", а не "находится". Например: дом "розташований" на другой улице.

"Ти правий – ти маєш рацію"

"Ти правий" - словосочетание из русского языка - "ты прав". В украинском языке такого выражения не существует, хотя часто употребляется прилагательное - правый. Вместо "ты прав", по-украински правильно говорить - "ти маєш рацію".

"У більшості випадків – здебільшого"

В украинском языке для обозначения положительной тенденции чего-либо следует употреблять слово "здебільшого".

"Ясно – зрозуміло"

Вместо "ясно", в украинском языке правильно употреблять "зрозуміло". А "ясно" в украинском языке - это наречие, которое описывает что-то светлое или яркое. Например: ясно сияло солнце в июне.

"Заставляти – змушувати"

В словаре правильная версия слова, обозначающего принуждение к определенному действию, - это "змушувати". А заставлять можно что-то чем-то, например: бабушка заставила подоконник разными вазонами.

Рассрочка - на выплаты

Если говорить о кредитах, то в украинском языке употребляется словосочетание - "на виплату".

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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