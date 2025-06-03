Как правильно сказать на украинском "не по собі": учитель призвала не делать ошибку

Вы узнаете:
- Как правильно сказать на украинском "не по собі"
- Какой ошибки стоит избегать
Нередко можно услышать, как многие люди используют в своей речи словосочетание "не по собі". Однако лишь единицы знают, что на самом деле стоит его избегать - применять его будет ошибкой.
Вместо этого словосочетания следует использовать одно благозвучное украинское слово - "ніяково". Об этом рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Также она рассказала о еще нескольких словах и словосочетаниях, которые лучше не использовать, а заменить другими правильными словами.
"Как правильно сказать на украинском: "вести переписку" – "листуватися", "йти повільним кроком" – "йти повільною ходою", "не по собі" – "ніяково", "на рахунок цього" – "щодо цього", - отметила учителька.
Также она объяснила, что неправильно говорить "підходящий" - надо заменить это слово на "підхожий". Кроме этого, словосочетание "рокова зустріч" следует заменить на "фатальна зустріч".
Смотрите видео о том, как правильно сказать на украинском "не по собі":
Ранее Главред рассказал, как сказать правильно на украинском - "смажити" или "жарити". На самом деле при употреблении этих слов многие допускают серьезную ошибку.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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