Как сверчки издают звуки: раскрыта неожиданная правда

Насекомые издают звуки для того, чтобы известить о тревоге, соперничестве или ухаживании.

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Как сверчкам удается издавать звуки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Сверчки "поют" с помощью крыльев

Частота звуков зависит от скорости движения крыльев и зубчиков на напильниках

Лето - идеальное время, когда можно услышать в зеленой траве пение сверчков. Насекомые бывают разных размеров и видов, но "поют" одинаково красиво. Главред выяснил, как сверчкам удается издавать звуки.

Автор YouTube-канала "Характерник" рассказал, что сверчки создают свои характерные звуки с помощью процесса, который называется - стридуляция.

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Пение возникает благодаря звуковому аппарату, расположенному на крыльях. Звук образуется путем трения специальных жилок друг о друга. Одна из жилок зазубренная и выполняет роль смычка, а другое крыло гладкое и называется скребком.

"Когда сверчок поднимает и опускает крылья, он трет скребком одного крыла по напильнику другого крыла. Это похоже на игру на скрипке, где смычок трет по струнам", - рассказывает автор канала.

Он добавляет, что от трения крыльев образуются вибрации, которые превращаются в звуки.

Что интересно, частота звуков зависит от скорости движения крыльев и количества зубчиков на напильнике.

По словам автора, для усиления звуков, сверчок использует полость своего тела, которая действует как резонатор.

Кроме того, по песне сверчка можно определить, о чем он хочет известить. Например, о тревоге, соперничестве или ухаживании.

О чем может рассказать пение сверчка - слушайте в заметке:

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Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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