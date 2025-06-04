Как защититься от насекомых: рецепт домашнего чудо-средства из корицы

Не обязательно тратить баснословные деньги на средства от комаров и других насекомых, когда дома есть корица.

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Как приготовить средство от насекомых дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Из чего можно приготовить средство от насекомых

Для чего класть палочки корицы во фрукты

Для чего сыпать корицу на мусорные баки

Сезон комаров уже начался, а многие лучшие химические средства из магазина часто не дают желаемого эффекта. Однако каждый может приготовить действительно эффективное средство для защиты от насекомых дома.

Главред узнал, что для этого нужно взять корицу, воду, спирт и моющее средство для посуды. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец.

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Для начала две чайные ложки молотой корицы нужно размешать в четырех стаканах горячей воды. Далее полученный раствор надо процедить через марлю или сито.

Следующим шагом в раствор следует добавить по чайной ложке спирта и жидкости для мытья посуды. На этом этапе средство уже готово, его только надо перелить в банку с разбрызгивателем и немного перемешать.

Блогерша отметила, что это средство от насекомых вполне безопасно и его можно наносить как и на мебель, так и на кожу.

Смотрите видео, как приготовить средство для защиты от насекомых:

Головец также рассказала, как еще можно защититься от насекомых с помощью корицы. Например, чтобы избавиться от фруктовых мошек, в тарелку с фруктами можно положить несколько палочек корицы.

А если у вас есть проблема с мухами, жуками или грызунами возле мусорных баков, то несколько ложек молотой корицы можно посыпать на них и любая живность исчезнет.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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