Может ли РФ ударить по Берлину и Британии: полковник объяснил угрозы Кремля

Владимир Путин и его окружение работают как "гопники" - они готовы делать пустые алармистские заявления.

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/ Коллаж: Главред, фото: nato.int, МО РФ

Главное из заявлений Селезнева:

Мир сейчас находится в состоянии гибридной войны

В РФ готовы делать пустые алармистские заявления

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал угрозы представителей страны-агрессора РФ относительно ударов по Берлину, Британии и другим странам.

"Дело в том, что мир сейчас находится в состоянии гибридной войны, которая фактически началась еще в феврале 2014 года. В рамках этой гибридной агрессии информационная война является одним из весомых факторов", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, диктатор Владимир Путин и его окружение работают как "гопники" - они готовы делать пустые алармистские заявления - рассчитывая на то, что широкое общество или международное сообщество начнет эмоционально на них реагировать.

"Поэтому скорее всего, эти угрозы - риторика вроде выступлений того же Медведева, который способен наговорить любую чушь. Но в реальности важны не слова, а действия. Если будет выведена на боевое дежурство техника и вооружение - тогда будет и повод для беспокойства", - считает он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник пояснил, что есть, например, официальный сайт Посольства США в Киеве сообщит о закрытии или перемещении дипломатов в Польшу - это будет сигналом.

"Все остальное - это российский бред, на который не стоит обращать внимания. Вспомним процессы, как было накануне полномасштабного вторжения: массовый выезд посольств за пределы Украины. Вот это был характерный сигнал. А нынешние заявления РФ - это скорее попытка психологического давления", - добавил Селезнев.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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