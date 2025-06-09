"Это ужасно": у трехлетней дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем

Иванна Сасанчина, жена артиста, раскрыла детали состояния Элизы.

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Роман Сасанчин дочь - жена певца рассказала о проблемах девочки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

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У дочери украинского певца Романа Сасанчина, 3-летней Элизабет, была тяжелая ночь. Девочка плохо себя чувствовала после того, как впервые за две недели посетила детский сад.

В своем блоге в Instagram жена артиста Иванна Сасанчина рассказала, что вместе с Элизой посетила педиатра. У девочки обнаружился повышенный уровень ацетона и энтеровирусная инфекция. Ей прописали обильное питье и лекарства - если ближайшее время ситуация не стабилизируется, то ребенку потребуется госпитализация.

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"Были у врача. Сказали единственное, что отпаивать Элизу, давать электролиты, много жидкости, сбивать температуру и через три дня на повторный осмотр. Если к вечеру состояние ухудшится, то только госпитализация. Надеюсь, что состояние улучшится. У Элизы энтеровирусная инфекция. У нее какая-то сыпь, плюс к этому ацетон, обезвоживание. Это ужасно. И это две недели она не была в садике, пошла на один день и на тебе. Когда уже закончится эта адаптация, и когда она уже наберется того иммунитета..." - поделилась расстроенная Иванна.

Роман Сасанчин дочь - жена певца рассказала о проблемах девочки / instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман Сасанчин дочь - жена певца рассказала о проблемах девочки / instagram.com/annavi_sasanchyn

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Кто такой Роман Сасанчин? Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

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