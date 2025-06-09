"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

Кратко:
- Ирину Билык нередко критикуют за ее внешний вид
- Звезда решила обратиться к своим ненавистникам
Украинская певица Ирина Билык время от времени становится жертвой хейтеров. Их главная цель - внешность артистки. Многие упрекают ее в "ненатуральности", дескать Билык стала едва узнаваемой.
Обычно Ирина не реагирует на такие сообщения, однако сегодня решила все же дать волю эмоциям. На своей странице в Facebook она опубликовала необычное фото в "кукольном" образе.
"Делаю лицо - "переделанная". Не делаю - "уставшая и некрасивая". Вы уже там определились, ау?" - со смеющимся эмодзи написала Ирина Билык.
В комментариях звезду поддержали поклонники. Они отметили привлекательность певицы, и призвали ее не обращать внимание на интернет-троллей.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинский певец Виталий Козловский серьезно травмировался. Инцидент произошел с ним во время одного из концертов, и теперь каждый его выход на сцену грозит ухудшением ситуации.
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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