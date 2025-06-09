"Барби" Ирина Билык дерзко подколола хейтеров: "Уставшая и некрасивая"

Билык попросила всех тех, кого не устраивает ее внешность, определиться с позицией.

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Ирина Билык сейчас - певица обратилась к хейтерам / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

Ирину Билык нередко критикуют за ее внешний вид

Звезда решила обратиться к своим ненавистникам

Украинская певица Ирина Билык время от времени становится жертвой хейтеров. Их главная цель - внешность артистки. Многие упрекают ее в "ненатуральности", дескать Билык стала едва узнаваемой.

Обычно Ирина не реагирует на такие сообщения, однако сегодня решила все же дать волю эмоциям. На своей странице в Facebook она опубликовала необычное фото в "кукольном" образе.

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"Делаю лицо - "переделанная". Не делаю - "уставшая и некрасивая". Вы уже там определились, ау?" - со смеющимся эмодзи написала Ирина Билык.

Ирина Билык сейчас - певица обратилась к хейтерам / facebook.com/bilyk.iryna

В комментариях звезду поддержали поклонники. Они отметили привлекательность певицы, и призвали ее не обращать внимание на интернет-троллей.

В комментариях поклонники поддержали Ирину Билык / facebook.com/bilyk.iryna

В комментариях поклонники поддержали Ирину Билык / facebook.com/bilyk.iryna

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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