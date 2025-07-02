Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шутка

О чем идет речь в материале:
- Какие есть смешные имена из СССР
- Какие были самые смешные имена в СССР
Имя - это не просто набор звуков, а часто отражение эпохи, политики и даже идеологии. В Советском Союзе некоторые родители настолько увлекались коммунистическими идеалами, что придумывали действительно удивительные имена для своих детей. Филолог и блогер Алина Острожская в видео на Tik-Tok составила рейтинг самых смешных и странных имен, которые реально встречались в то время.
Главред выяснил, какие были странные имена в СССР.
Как называли детей в СССР - рейтинг смешных и странных имен
7 место - Варлен
Это имя происходит от фразы "Великая армия Ленина". Как объясняет эксперт, оно отражает культ личности советского вождя.
"Варлен - от Великая армия Ленина", - отмечает Алина Острожская.
6 место - Сталинита
Сокращение от фамилий Сталин и Левин. Это имя идеально демонстрирует, как политические фигуры проникали в жизнь обычных людей.
"Сталинита - от сокращения фамилий Сталин и Левин", - говорит филолог.
Смотрите видео о том, какие были смешные имена раньше:
@alina.ostrozka Имена периода СССР - отдельный вид "искусства". #имена#сересере♬ оригинальный звук - user
5 место - Комунера
Еще один пример влияния коммунистической идеологии на семейную жизнь. Имя происходит от словосочетания "Коммунистическая эра".
"Комунера - от сокращения словосочетания Коммунистическая эра", - объясняет блогерша.
4 место - Пофистал
Это имя расшифровывается как "Победитель фашистов Иосиф Сталин". Звучит как что-то вымышленное в кино, но такое имя реально существовало.
"Пофистал - расшифровывается как Победитель фашистов Иосиф Сталин", - уточняет Острожская.
3 место - Изаида
Звучит почти как античная героиня, но расшифровывается как "Иди за Ильичом, детка".
"Изаида - от сокращения "Иди за Ильичом, детка"", - с иронией отмечает эксперт.
2 место - Сталинберия
Это сочетание имен трех одиозных советских фигур: Сталина, Ленина и Берии.
"Сталинберия - от сокращения "Сталин, Ленин и Берия"", - говорит блогерша.
1 место - Доздроперма
И абсолютный победитель рейтинга. Имя "Доздроперма" означает "Даздраствует первое майе" - праздничный лозунг, превращенный в женское имя.
"Первое место - Доздроперма. От "Даздраствует первое майя". Ну как такое можно придумать?", - с удивлением заключает Алина Острожская.
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Кто такая Алина Острожская?
Алина Острожская - блогер и языковед, которая в TikTok через смешные скетчи, учебные рубрики о НМТ и "языковые покручи" активно популяризирует и защищает культуру украинского языка. На ее страницу в TikTok подписаны более 26 тысяч пользователей.
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