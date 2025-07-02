Рейтинг странных имен из СССР, которые реально давали детям - звучит как шутка

В Советском Союзе некоторые имена становились настоящим воплощением идеологии, филолог Алина Острожская рассказала о самых смешных и странных из них.

https://glavred.info/life/reyting-strannyh-imen-iz-sssr-kotorye-realno-davali-detyam-zvuchit-kak-shutka-10678112.html Ссылка скопирована

Рейтинг странных и смешных имен из СССР - как называли детей в СССР / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Какие есть смешные имена из СССР

Какие были самые смешные имена в СССР

Имя - это не просто набор звуков, а часто отражение эпохи, политики и даже идеологии. В Советском Союзе некоторые родители настолько увлекались коммунистическими идеалами, что придумывали действительно удивительные имена для своих детей. Филолог и блогер Алина Острожская в видео на Tik-Tok составила рейтинг самых смешных и странных имен, которые реально встречались в то время.

Главред выяснил, какие были странные имена в СССР.

видео дня

Как называли детей в СССР - рейтинг смешных и странных имен

7 место - Варлен

Это имя происходит от фразы "Великая армия Ленина". Как объясняет эксперт, оно отражает культ личности советского вождя.

"Варлен - от Великая армия Ленина", - отмечает Алина Острожская.

6 место - Сталинита

Сокращение от фамилий Сталин и Левин. Это имя идеально демонстрирует, как политические фигуры проникали в жизнь обычных людей.

"Сталинита - от сокращения фамилий Сталин и Левин", - говорит филолог.

Смотрите видео о том, какие были смешные имена раньше:

5 место - Комунера

Еще один пример влияния коммунистической идеологии на семейную жизнь. Имя происходит от словосочетания "Коммунистическая эра".

"Комунера - от сокращения словосочетания Коммунистическая эра", - объясняет блогерша.

4 место - Пофистал

Это имя расшифровывается как "Победитель фашистов Иосиф Сталин". Звучит как что-то вымышленное в кино, но такое имя реально существовало.

"Пофистал - расшифровывается как Победитель фашистов Иосиф Сталин", - уточняет Острожская.

3 место - Изаида

Звучит почти как античная героиня, но расшифровывается как "Иди за Ильичом, детка".

"Изаида - от сокращения "Иди за Ильичом, детка"", - с иронией отмечает эксперт.

2 место - Сталинберия

Это сочетание имен трех одиозных советских фигур: Сталина, Ленина и Берии.

"Сталинберия - от сокращения "Сталин, Ленин и Берия"", - говорит блогерша.

1 место - Доздроперма

И абсолютный победитель рейтинга. Имя "Доздроперма" означает "Даздраствует первое майе" - праздничный лозунг, превращенный в женское имя.

"Первое место - Доздроперма. От "Даздраствует первое майя". Ну как такое можно придумать?", - с удивлением заключает Алина Острожская.

Вам также может быть интересно:

Кто такая Алина Острожская? Алина Острожская - блогер и языковед, которая в TikTok через смешные скетчи, учебные рубрики о НМТ и "языковые покручи" активно популяризирует и защищает культуру украинского языка. На ее страницу в TikTok подписаны более 26 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред