Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

В разных частях мира некоторые имена становятся невероятно популярными, другие же - остаются редкими и уникальными.

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Имена, которые безоговорочно лидируют в мире / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какое имя является самым популярным в мире

Как чаще всего называют детей в Украине

Какие имена являются самыми редкими

Имена несут в себе истории, традиции, надежды и мечты. Через них мы чувствуем связь с прошлым и определяем свою идентичность в настоящем. Имя может отражать традиции, верования, социальный статус или просто родительскую любовь и фантазию.

Главред узнал о самых распространенных именах в мире.

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В каждой культуре существуют имена, которые стали символами веры, красоты, силы или нежности. Некоторые из них встречаются на каждом континенте, другие же настолько редкие, что произносятся лишь несколько раз за человеческую жизнь.

Какое имя на 1-м месте в мире

Самым распространенным именем в мире является Мухаммад (в различных вариациях написания: Mohammed, Mohamed, Mohamed, Muhammad). По данным ресурса Forebears, это имя носят около 130 миллионов мужчин и мальчиков по всему миру. Его популярность особенно высока в мусульманских странах, таких как Пакистан, Индонезия, Египет и другие. В 2023 году имя Мухаммад стало самым популярным именем для мальчиков в Англии и Уэльсе.

Его феноменальная популярность обусловлена несколькими ключевыми причинами. Прежде всего, это центральная фигура в исламе, пророк, почитаемый миллиардами мусульман по всему миру. Традиция давать сыновьям имя Мухаммед или его производные (Ахмед, Махмуд и т.д.) глубоко укоренилась в исламской культуре. Учитывая значительное и растущее количество мусульманского населения планеты, неудивительно, что это имя сохраняет лидерство по распространенности во многих странах и в глобальном масштабе.

Конечно, в отдельных регионах и странах могут доминировать другие имена. Например, в западных странах в течение последних десятилетий популярными были такие имена как Лиам, Ноа, Оливия или Эмма. Однако, если рассматривать общую картину мира, учитывая демографические факторы и культурные традиции, имя Мухаммед с большой вероятностью удерживает первенство по количеству носителей.

Какое самое редкое имя в мире

Определить самое редкое имя сложно, поскольку многие уникальные имена могут быть созданы индивидуально. Однако некоторые имена встречаются крайне редко. Например, такие имена, как Acantha, Aghavni, Alafair, Avelot, Azenor, Benazir, Briallen, Calpurnia и другие считаются очень редкими.

Какое самое распространенное женское имя в мире

Что касается самого распространенного женского имени в мире, ситуация также многогранна. Однако, подобно мужскому имени Мухаммед, существует женское имя, которое имеет чрезвычайно широкое географическое и культурное распространение - это имя Мария (Maria).

Его популярность уходит в глубокую древность и связана с одной из самых почитаемых фигур в христианстве - Девой Марией, матерью Иисуса Христа. Христианство, будучи одной из крупнейших религий мира, способствовало распространению этого имени во многих странах и культурах.

На протяжении веков имя Мария приобретало различные формы и вариации в разных языках: Мэри в английском, Мари во французском, Марика в венгерском, Марияна в славянских языках и так далее. Эта адаптивность позволила имени сохранить свою популярность в разных уголках планеты.

Даже в странах, где христианство не является доминирующей религией, имя Мария или его аналоги могут встречаться благодаря культурному влиянию и миграционным процессам. Поэтому, хотя в отдельных регионах могут лидировать другие женские имена, такие как София или Оливия, по общему глобальному распространению имя Мария с большой вероятностью остается одним из самых популярных женских имен в мире.

Какие самые популярные имена в Украине в 2024 году

Согласно данным Министерства юстиции Украины, в 2024 году самыми популярными именами для новорожденных стали.

Женские имена: Анна, Мария, Екатерина, Соломия, София, Полина, Виктория и Милана.

Мужские имена: Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Артем, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Эти имена остаются популярными уже несколько лет подряд, что свидетельствует о постоянстве традиций в выборе имен для детей в Украине.

Самые редкие имена в Украине

Самые редкие имена в Украине по данным Министерства юстиции - это, как правило, необычные, экзотические или вымышленные имена, которые были зарегистрированы только один или несколько раз в течение года. В 2024 году среди самых редких имен, которыми украинцы называли своих детей, были такие:

Женские имена: Барби, Мерси, Звонка, Ангела, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Цветок, Суламита, Мальва и Дояна.

Мужские имена: Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

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