"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответ

Вы узнаете:
- Какие имена в украинском языке разные, хотя многие воспринимают их как одно
- Какие ошибки при употреблении имен не стоит допускать
В украинском языке есть имена, которые на самом деле являются разными, хотя часто люди ошибочно могут считать их одним и тем же самым именем.
О такой коллизии рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она отметила, что стоит быть очень внимательными к тому, как правильно пишутся ваши фамилия, имя и отчество. Ведь одна лишь мелкая ошибка может привести к тому, что потом будут проблемы с документами.
"Спросите у людей, какие проблемы могут быть с оформлением наследства или с другими операциями с недвижимостью у вас или ваших детей только из-за ошибки в одной букве имени, фамилии или имени отчества. Более 1000 комментариев с возмущением в мой адрес я прочитала под видео, где рассказываю, что "Микола" и "Миколай" это разные имена, и отчества от этих имен образуются также по-разному", - рассказала учительница.
Также она рассказала, какие еще имена являются разными, и какие нельзя путать между собой.
"Да, это разные имена, разные! "Микола" и "Миколай", "Олекса" и "Олексій", "Ілько" и "Ілля", "Кость" и "Костянтин", "Назар" и "Назарій", "Григір" и "Григорій", "Андрій" и "Адріян", "Юлій" и "Юліан", "Євген" и "Євгеній" и многие другие", - подчеркнула Чернышова.
Учитель отметила, что часто из-за халатности регистраторов или автоматического подтягивания отчества системой и происходят такие ошибки, поэтому нужно обязательно обращать на это внимание.
"Если в документе есть ошибка, можно обратиться в ЗАГС или другой соответствующий орган для исправления ошибки в документах. Заботьтесь о себе и о своей семье", - добавила она.
Смотрите видео о правильном употреблении имен:
Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.
Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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